Paziņots Latvijas vīriešu volejbola izlases sastāvs Eiropas čempionātam
Zināms Latvijas vīriešu volejbola izlases sastāvs 2026. gada Eiropas čempionātam, kas sāksies jau trešdien, 9. septembrī.
Kā pēdējais no Latvijas vīriešu volejbola izlases, kas piedalīsies Eiropas čempionātā, atskaitīts pirmā tempa spēlētājs Kristaps Pelēkais. Pirmdienas pēcpusdienā Latvijas volejbola izlase sāks ceļu uz Rumāniju.
"Esmu gandarīts par to progresu un sapratni, kādu esam sasnieguši gatavošanās posmā. Bija spēlētāji, kuri šajā vasarā izdarīja tiešām lielu soli uz priekšu. Vēl interesants moments ir tas, ka mums ir ļoti jauns otrais sastāvs. Brīžiem ar treneriem jokojam, ka mums uz maiņu nāk U18 komanda, taču viņi spēlē. Varbūt brīžiem ne viss sanāk, taču viņi ir treniņu procesā ar labu attieksmi, ar labu spēles lasīšanu un labu aizsardzību, negriežot ceļu arī pieredzējušajiem," preses konferencē teica galvenais treneris Uģis Krastiņš.
Gatavojoties Eiropas meistarsacīkstēm, Latvijas izlase Rīgā aizvadīja divas pārbaudes spēles ar Dāniju (1-3 un 2-2), bet nedēļas nogalē pārbaudes turnīrā Tallinā ar 1-3 (18:25, 25:22, 18:25, 23:25) zaudēja Ukrainas izlasei un ar 2-3 (26:24, 20:25, 14:25, 25:23, 9:15) - Igaunijai, bet ar 3-2 (22:25, 25:22, 22:25, 25:22, 15:12) pārspēja Slovākiju, turnīrā ieņemot trešo vietu. Latvijas volejbolisti Eiropas čempionāta finālturnīrā spēlēs trešo reizi. 2021. gadā tā izkļuva no apakšgrupas, ieņemot 16. vietu.
Eiropas čempionāts no 9. līdz 26. septembrim notiks Bulgārijā, Rumānijā, Somijā, un Itālijā. Latvijas komanda grupu turnīru aizvadīs Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, kur spēlēs ar Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlasēm.
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Četras labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kas tiks izspēlēts Turīnā un Sofijā, bet Eiropas čempionāta godalgas tiks sadalītas Milānā. Uģim Krastiņam izlasē palīdz treneris Mārcis Obrumans, statistiķis Aivis Kokins un fiziskās sagatavotības treneris Artūrs Tinte.
Latvijas valstsvienības sastāvs Eiropas čempionātā:
cēlāji - Edvīns Skrūders, Markuss Vensbergs;
otrā tempa spēlētāji - Kristaps Šmits, Jānis Eduards Medenis, Armands Rokjāns, Tomass Silavs;
pirmā tempa spēlētāji - Gustavs Freimanis, Eduards Dūdens, Jēkabs Dzenis;
diagonālie spēlētāji - Renārs Pauls Jansons, Kristers Dardzāns, Kristers Landzāns;
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"libero" - Kaspars Kronbergs, Artūrs Gulovs.