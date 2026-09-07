VID nekonstatē ārzemju sportistu nodarbināšanu bez darba līgumiem
Valsts ieņēmumu dienests (VID) komentējis Valsts robežsardzes priekšnieka Gunta Pujāta izteikumus par ārvalstu sportistu nodarbināšanu bez darba līgumiem.
Valsts ieņēmumu dienests (VID), veicot tā uzdevumus un funkcijas, nav konstatējis ārvalstu sportistu nodarbināšanu bez darba līgumiem, komentējot Valsts robežsardzes priekšnieka Gunta Pujāta pausto, ka Valsts robežsardze konstatējusi ārvalstu sportistu nodarbināšanu bez darba līgumiem.
Tāpat VID no Valsts robežsardzes nav saņemta informācija par tās konstatētajiem nevalstisko organizāciju pārkāpumiem ārvalstu sportistu nodarbināšanā. Vienlaikus VID uzsvēra, ka darba tiesisko attiecību uzraudzību un kontroli veic Valsts darba inspekcija.
Jau ziņots, ka Pujāts 27. augustā Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" norādīja, ka, kontrolējot nelegālo migrāciju, Valsts robežsardze konstatējusi ārvalstu sportistu nodarbināšanu bez darba līgumiem. Šogad robežsardzes un tās partnerdienestu nelegālās migrācijas apkarošanas reidos atklāti kopumā ap 130 dažādi pārkāpumi.
Viens no biežākajiem pārkāpumiem ir tāds, ka teorētiski ārzemniekam ir tiesības uz nodarbinātību, bet ne tajā uzņēmumā vai profesijā. Dominējoši visvairāk pārkāpumu ir celtniecībā. "Arī virkne ārzemju sportisti tiek nodarbināti bez darba līgumiem. Tā, ka futbols, basketbols, šad tad arī hokejs," piebilda Pujāts.