15 gadi kopš traģēdijas: atceramies Latvijas hokeja "Dzelzs vīru" Kārli Skrastiņu
Pagājuši 15 gadi kopš traģiskās aviokatastrofas, kurā gāja bojā Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komanda Jaroslavļas "Lokomotiv" ar Latvijas hokeja leģendu Kārli Skrastiņu sastāvā.
Pirms tieši 15 gadiem, 2011. gada 7. septembris, kļuva par melno dienu Latvijas un pasaules hokeja vēsturē. Neilgi pēc pacelšanās no Tunošnas lidostas avarēja KHL komandas Jaroslavļas "Lokomotiv" lidmašīna, kura devās uz regulārās sezonas pirmo spēli izbraukumā pret Minskas "Dinamo". Lidmašīna pēc pacelšanās paspēja uzlidot līdz aptuveni 500 metru augstumam un pēc tam nogāzās divu kilometru attālumā no skrejceļa. Pēc aculiecinieku stāstītā, "Jak-42" markas lidmašīna, nogāžoties izjukusi pa gabaliem un uzliesmojusi. Daļa purngala atlūzu iegāzušās Volgas upē. Zīmīgi, ka dažus mēnešus vēlāk KHL paziņoja, ka komandas uz spēlēm turpmāko lidos tikai "Airbus" un "Boeing" lidaparātos.
Latvija atvadās no Kārļa Skrastiņa
"Lokomotiv" komanda pirms sezonas bija pulcējusi zvaigžņotu sastāvu un tika uzskatīta par vienu no galvenajām pretendentēm Gagarina kausa izcīnīšanu, jo trīs iepriekšējās sezonās komanda bija aizkļuvusi vismaz līdz Rietumu konferences finālam (vienreiz arī līdz līgas finālam), bet uz 2011./12. gada sezonu sastāvs tika vēl ievērojami pastiprināts. Aizsardzības balsta loma tika atvēlēta 12 sezonas Nacionālajā hokeja līgā (NHL) nospēlējušajam latvietim Kārlim Skrastiņam, kurš sava rakstura, nepiekāpības un pašaizliedzības dēļ tika pie iesaukas “Dzelzs vīrs”. Kārlis, neraugoties uz milzīgu bloķēto metienu skaitu ik sezonas, spēja sasniegt tā laika NHL aizsargu rekordu, aizvadot 495 spēles pēc kārtas.
Kārlis Skrastiņš (dzimis 1974. gada 9. jūlijā Rīgā) profesionālā hokejista karjeru sāka 1991. gadā Rīgas "Pārdaugava" komandas sastāvā, kuras rindās aizvadīja trīs sezonas, bet pēc tam viņš vēl trīs sezonas pavadīja Somijas augstākās līgas klubā Turku TPS, ar kuru 1997. gadā izcīnīja Somijas čempionāta sudraba medaļu.
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Hokeja leģendas Kārļa Skrastiņa piemiņas gājiens
1998. gada Nacionālās hokeja līgas (NHL) jauno spēlētāju drafta ceremonijā Skrastiņu ar kopējo 230. numuru izvēlējās Nešvilas "Predators" komanda, kuras sastāvā aizsargs vēlāk nospēlēja piecas sezonas. 2003. gadā Skrastiņš tika aizmainīts uz Kolorādo "Avalanche", bet NHL lokauta laikā 2004./2005. gada sezonā viņš spēlēja Latvijas klubā "Rīga 2000", tiekot atzīts par Baltkrievijas atklātā čempionāta sezonas labāko aizsargu.
Kārļa Skrastiņa atdusas vieta Pirmajos Meža kapos
Kārlis Skrastiņš daudzus gadus bija ne tikai viens no Latvijas izlases balstiem (ar viņa 7. numuru vairs neviens izlasē nespēlēs), bet aizvadīja arī spožu karjeru NHL. Viens no izcilākajiem Skrastiņa NHL karjeras sasniegumiem bija savulaik piederējušais līgas rekords par visvairāk pēc kārtas aizvadītajām spēlēm starp aizsargiem. 2007. gada 8. februārī viņš nospēlēja 487. spēli pēc kārtas (sērija sākās tālajā 2000. gada 21. februārī!), labojot Tima Hortona 1968. gadā uzstādīto rekordu, un šī sērija noslēdzās ar 495 spēlēm, ceļa traumas dēļ izlaižot 2007. gada 25. februāra spēli. Līdz tam 2000. gada 18. februāra spēle pret Sentluisas “Blues” bija vienīgā, kuru Skrastiņš bija izlaidis visā NHL karjerā. NHL rekords pēc kārtas aizvadītajās spēlēs ar 964 mačiem pieder Dagam Džārvisam.
Savas NHL karjeras laikā Skrastiņš aizvadīja 832 regulārā čempionāta spēles, kurās guva 32 vārtus, izdarīja 104 rezultatīvas piespēles un nopelnīja 375 soda minūtes. Savukārt 20 Stenlija kausa izcīņas mačos Skrastiņš izcēlās ar trim rezultatīvām piespēlēm un 12 soda minūtēm.
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Latvijas izlases sastāvā Skrastiņš piedalījās 12 pasaules čempionātos, kā arī trijās olimpiskajās spēlēs. 2000. gada pasaules čempionāta mačā pret Baltkrieviju Skrastiņš guva trīs vārtus un tādējādi kļuva par pirmo aizsargu, kas vienā pasaules čempionāta spēlē spējis gūt trīs vārtus.
2025. gada pavasarī Rīgas domes Pieminekļu padome atbalstīja izcilajam latviešu hokejistam Kārlim Skrastiņam veltīta pieminekļa “Dzelzs Vīrs” tālāku virzību. Ieceres autori bija Kārļa Skrastiņa fonds. Pieminekli “Dzelzs Vīrs” plānots novietot Rīgā, Grostonas un Mālpils ielas krustojumā, pie Olimpiskā centra, blakus “Xiaomi Arēnai”. Fonda mērķis ir veidot šo vietu par Latvijas hokeja simbolisko piemiņas un pulcēšanās vietu – skaistu skvēru. Lai arī sākotnēji bija plānots skvēru izveidot līdz pagājušā gada rudenim, realitātē tāds vēl nav tapis.