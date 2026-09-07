Atklāts Ventspils renovētais stadions, 2026. gads
Svētdien, 6. septembrī, ar Olimpiskā čempiona Daiņa Kūlas starptautiskajām sacensībām “Ventspils šķēpi 2026”, tika atklāts renovētais Ventspils stadions.
FOTO: svinīgi atklāts rekontruētais Ventspils stadions
Ar starptautiskajām sacensībām “Ventspils šķēpi", kas iesāktas par godu olipiskajam čempionam Dainim Kūlam, Ventspilī svinīgi atklāts renovētais stadions.
Rekonstrukcijas būvdarbu kopējās izmaksas bija 1 084 265 eiro, un renovācijas darbi notika laikā no 2025.gada oktobra līdz 2026. gada augustam. Rekonstrukcijas laikā tika izbūvēta jauna lietus ūdens novadīšanas sistēma un izbūvēti jauni vieglatlētikas sektori. Stadiona sektoriem un skrejceļam aptuveni 7900 m² platībā uzklāts jauns Šveices ražotāja Conica sendvidža tipa segums Conipur SW, kas atbilst visām starptautiskajām prasībām, tādējādi būtiski uzlabojot treniņu apstākļus un iespējas Ventspilī organizēt augsta līmeņa vieglatlētikas sacensības.
Stadionu atklāj "Ventspils šķēpi"
"Mani kā sporta cilvēku un ventspilnieku vairākās paaudzēs, redzot šo brīnišķīgo Ventspils pērli - atjaunoto stadionu, pārņem dziļš prieks," sacensību atklāšanā norādīja Kūlas treneris Māris Grīva. "Žēl, ka mēs ar Daini nevaram pagriezt laika ratu atpakaļ, tad mēs varētu visiem kaut ko žilbinošu parādīt. Bet mēs jau zinām, ka no šiem pašiem mazākajiem, kas šodien piedalās sacensībās, kāds jau izaugs par spēcīgu sportistu!"
Bet Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS) prezidents norādīja, ka "Ventspilī vienmēr ir bijuši spēcīgi vieglatlēti un izcili treneri. Panākumi ir bijuši pagātnē, ir šodien un ar šādiem apstākļiem noteikti būs arī nākotnē".
Sacensībās triumfē Čakšs, Grava un Apsīte
Šķēpmešanā vīriešiem uzvaru izcīnīja Gatis Čakšs (MSĢ/Jelgavas VK) – 72,68 m. Otrais bija Martins Kaudze (SS “Spars”) ar 70,69 m, bet trešais – Jānis Svens Grīva (Ventspils OC) ar 68,11 m tālu metienu.
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Sievietēm pārāka bija viešņa no Lietuvas Orinta Navikaite – 50,00 m. Otrā – Elīza Klaumane (SS “Arkādija”) – 45,45 m, bet trešā – Elza Lazdiņa (Aizkraukle) – 45,20 m. Ārpus konkursa Elīza Ligere (Salaspils) aizmeta šķēpu 46,58 m. Savukārt Elīza uzvarēja U18 jaunietēm ar rezultātu 50,46 m. Zēniem (U16) pārāks bija Jānis Hugo Doniņš (Ogre) – 62,58 m. Jaunākajā (U14) vecuma grupā uzvarēja Matīss Brikovskis (Vecumnieki) – 45,74 m (Lat SB U14) un Annija Šenvalde (DKNSS) – 35,75 m.
Sacensības notika arī citās disciplīnās. 200 m skrējienā uzvarēja Oskars Grava (Lāča SS) – 20,80 sek. (vējš +4,3 m/sek.) un Anastasija Fomenko (Jelgava) – 25,71 sek. Tāllēkšanā vīriešiem uzvarēja Viks Viljams Donis (Talsi) – 6,98 m, bet trīssoļlēkšanā – Brenda Džiliana Apsīte (SS “Spars”) – 13,11 m.
Ventspils vieglatlētikas stadionā tiek demontēts segums
Olimpiskā centra “Ventspils” stadionā uzsākti miljona eiro vērtie rekonstrukcijas darbi - pašlaik aktīvi notiek vecā, nokalpojušā seguma demontāža.