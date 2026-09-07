Hokejists Markuss Komuls pievienosies traumu mocītajai Zviedrijas augstākās līgas vienībai
Latvijas aizsargs Markuss Komuls gaidāmo sezonu, visticamāk, sāks Zviedrijas hokeja līgas (SHL) komandā Jenšēpingas HV71, vēsta laikraksts "Expressen".
Komandai šobrīd ir pieejami tikai seši aizsargi, bet jaunā sezona sāksies pēc divām nedēļām, tāpēc klubs nolēmis piesaistīt 28 gadus veco Komulu.
Iepriekšējo sezonu Komuls sāka Somijas līgas komandā Helsinki HIFK, taču vienā spēlē pie punktiem netika un neizturēja pārbaudes laiku. Pēc tam viņš pievienojās Čehijas ekstralīgas klubam Litvīnovas "Verva", kura rindās 28 mačos guva divus vārtus un atdeva astoņas rezultatīvas piespēles.
Komuls 2014. gadā devās uz Ziemeļameriku, kur profesionāļa gaitas sāka 2022./2023. gada sezonā Ziemeļamerikas pēc spēka trešajā turnīrā ECHL klubā Truā-Rivjēras "Lions", tajā pavadot pusotru sezonu, bet pavisam Ziemeļamerikā viņš ir pavadījis desmit sezonas.
2024./2025. gada sezonu hokejists sāka Slovākijas komandā "Nove Zamky", bet pabeidza čehu vienībā Kladno "Rytiri". Komuls pārstāvējis Latvijas izlasi divos pasaules čempionātos