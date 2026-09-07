ASV basketbolistes ar mazrezultatīvu sniegumu knapi nosargā uzvaru pār Itāliju
ASV sieviešu basketbola izlase svētdien Pasaules kausā tikai ar grūtībām uzvarēja Itālijas valstsvienību.
D grupas mačā Berlīnē amerikānietes bija pārākas ar 55:52 (19:8, 11:16, 12:15, 13:13).
ASV izlase Pasaules kausā uzvarējusi 32 mačos pēc kārtas, taču nevienā no šīm spēlēm pretinieces rezultātā nebija tik tuvu kā itālietes svētdienas spēlē. Amerikānietēm šī kļuva par mazrezultatīvāko spēli Pasaules kausa ietvaros kopš tālā 1971. gada.
USA's 55 points tonight mark its lowest-scoring World Cup game since 1971.— Alexa Philippou (@alexaphilippou) September 6, 2026
Vājo rezultativitāti izskaidro metienu precizitāte - 28,6% kopumā (16/56), no kuriem tikai viens trāpīts tālmetiens no 12. 22 no 52 punktiem amerikānietes guva ar soda metienu palīdzību. ASV rindās rezultatīvākā ar desmit punktiem bija Džekija Janga, bet Itālijas izlasē 14 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Čečiljai Dzandalazīni.
D grupā pēc divām spēlēm ASV ir divas uzvaras un vieta ceturtdaļfinālā, Itālija un Ķīna guvušas pa vienam panākumam, bet Čehija cietusi divus zaudējumus.
Pasaules kauss Berlīnē notiks līdz 13. septembrim. Iepriekšējā Pasaules kausa finālturnīrā 2022. gadā uzvarēja ASV basketbolistes, finālā pieveicot Ķīnu, bet bronzu izcīnīja Austrālijas izlase.