Oskars Vientiess
Futbols
Vakar 23:55
Vientiess rezultatīvi piespēlē, "Teplice" uzvar Čehijas futbola virslīgas mačā
Latvijas aizsargs Oskars Vientiess svētdien rezultatīvi piespēlēja "Teplice" komandas uzvarā izbraukumā Čehijas augstākās futbola līgas septītās kārtas mačā, pieveicot pussarga Kristera Penkevica pārstāvēto "Zlin". "Teplice" uzvarēja ar 3:1 (1:0).
Vientiess laukumā aizvadīja visu maču, bet Penkevics nebija iekļauts pieteikumā. Vientiess 84. minūtē rezultatīvi piespēlēja Džona Autas vārtu guvumā.
15. minūtē viesus vadībā izvirzīja Matejs Pulkrabs, bet 54. minūtē pārsvaru dubultoja Tomāšs Zlatohlāveks. Mājiniekiem vārtus 80. minūtē guva Jakubs Černīns.
Citā spēlē Liberecas "Slovan" bez ceļa savainojumu guvušā Raimonda Kroļļa sastāvā viesos ar 2:1 (0:0) pārspēja "Jablonec".
Ar 16 punktiem septiņās cīņās "Slovan" ieņem otro vietu turnīra tabulā, "Teplice" ar 13 punktiem ir piektā, bet "Zlin" bez punktiem ir pēdējā 16 komandu konkurencē.