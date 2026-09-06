Turcijas volejbolistes nosargā Eiropas čempioņu kroni. Viņām cienīgu pretestību izrādīja arī Latvija
Turcijas sieviešu volejbola izlase svētdien Stambulā atkārtoti uzvarēja Eiropas čempionātā. Finālā turcietes ar 3-2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10) pārspēja Itāliju.
Turcijas izlasē 28 punktus guva Kubā dzimusī Melisa Vargasa, bet Zehra Gineša pusi no saviem 12 punktiem sakrāja blokā. Itālietēm 28 punktus guva Paola Ogeči Egonu, četrus no tiem sakrājot blokā, 16 punktus - Jekaterina Antropova, izceļoties ar pieciem "eisiem", bet vēl trīs volejbolistes guva 10-12 punktus.
Cīņā par trešo vietu Serbija ar 3-1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18) pārspēja Poliju. Uzvarētājām 29 punktus guva Tijana Boškoviča, 15 - Aleksandra Uzelaca, bet pa 12 punktiem - Branka Tica un Hena Kurtagiča, kuras kontā pieci bloki. Polijas izlasē 28 punktus guva Magdalena Stisjaka, bet 12 punktus - Pauline Damaske.
Jau ziņots, ka Latvijas volejbolistes, sacenšoties Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā pirmo reizi kopš 1997. gada, A grupā izcīnīja vienu uzvaru un ieņēma piekto vietu, neiekļūstot izslēgšanas spēlēs un noslēdzot turnīru 20. vietā.
Eiropas čempionāts beigsies svētdien. Grupu turnīri tika aizvadīti Azerbaidžānā, Čehijā, Turcijā un Zviedrijā, astotdaļfināla un ceturtdaļfināla spēles notiek Stambulā un Čehijas pilsētā Brno, bet četras izšķirīgās spēles - Stambulā.