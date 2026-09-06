Ostapenko ar taivānieti Sji iekļūst ASV atklātā čempionāta dubultspēļu turnīra astotdaļfinālā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko duetā ar taivānieti Suveju Sji svētdien iekļuva ASV atklātā čempionāta dubultspēļu sacensību astotdaļfinālā.
Latvijas/Taivānas duets, kas turnīrā ir izsēts ar ceturto numuru, ar 6-1, 7-6 (7:4) pieveica čehieti Mariju Bouzkovu un spānieti Saru Sorrivesu-Torno.
Pirmajā setā Ostapenko un Sje septīto geimu uzvarēja ar ceturto setbumbu. Otrajā setā viņas nokļuva iedzinējos ar 1-4, taču atspēlējās un taibreikā uzvarēja ar 7:4.
Astotdaļfinālā viņu pretinieces būs turnīrā ar 14. numuru izsētais pāris Haočina Čaņa (Taivāna)/Maja Džointa (Austrālija) vai vēl viens internacionālais pāris, kurā spēlē argentīniete Nikole Uergo un Vācijas tenisiste Tamara Korpača. Par iekļūšanu astotdaļfinālā Ostapenko nopelnīja 240 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Jau ziņots, ka pirmās kārtas spēlē Latvijas/Taivānas pāris ar 6-4, 6-3 pārspēja horvātietes Darju Juraku-Šraiberi un Antoniju Ružiču.
Aizpērn Ostapenko duetā ar ukrainieti Ludmilu Kičenoku kļuva par "US Open" dubultspēļu čempionēm, bet pērn Latvijas tenisiste tandēmā ar čehieti Barboru Krejčīkovu zaudēja pirmajā kārtā. Vienspēļu turnīrā Ostapenko un Darja Semeņistaja nepārvarēja pirmo kārtu.
Sezonas pēdējo "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos beigsies 13. septembrī.