Traģēdijas apēnotajā Vienības velobraucienā uzvar Arvīds Logins un Laura Klismete
Tradicionālajā Vienības velobraucienā, kas svētdien Siguldas apkārtnē norisinājās 36.reizi, uzvaras svinēja Arvīds Logins un Laura Klismete. Tomēr plašāku rezonansi sacensības guva dēļ trasē notikušās traģēdijas.
95 kilometrus garo distanci Logins, kurš uzvarēja arī U-18 grupā, veica divās stundās 12 minūtēs un 41,1 sekundē, par 12,8 sekundēm pārspējot Kristeru Kovgeru un par 18,7 sekundēm - Jēkabu Zujevu.
Sieviešu konkurencē Klismete, kura arī startēja U-18 grupā, finišēja pēc divām stundām 21 minūtes un 21,5 sekundēm, sasniedzot 42. labāko rezultātu svētdien. Tuvāko sekotāju Ievu Jurēviču viņa pārspēja par 20,4 sekundēm, bet trešo vietu izcīnīja Renāte Rodionova, kura no uzvarētājas atpalika 13 minūtes un 17,5 sekundes.
Kalnu divriteņu 58 kilometrus garajā distancē uzvarēja Kristers Celitāns, distanci veicot stundā 53 minūtēs un 32,7 sekundēs. Otrajā vietā finišējušais Oskars Muižnieks atpalika 51,4 sekundes, bet trešo vietu izcīnīja Everts Meijers, kurš no čempiona atpalika minūti un 2,5 sekundes.
Sievietēm šajā distancē nepārspēta palika Helēna Mūrniece, finišu sasniedzot pēc divām stundām 14 minūtēm un 49,4 sekundēm. Otro vietu, atpaliekot nepilnas četras minūtes un 59,1 sekundi, ieņēma Krista Pucite, bet trešā finišēja Laura Ramane, uzvarētājai piekāpjoties 15 minūtes un 55,4 sekundes.
62 kilometrus garajā "Gravel" braucienā uzvaru svinēja Mārtiņš Blūms, finišējot stundā 50 minūtēs un 54,0 sekundēs. Otro vietu ieņēma Roberts Slotiņš, uzvarētājam zaudējot četras minūtes un 23,7 sekundes, bet trešo - Alekss Krasts, Blūmam piekāpjoties piecas minūtes un 53,1 sekundi.
Sievietēm pirmā bija Laura Dūma, kura distanci veica divās stundās 27 minūtēs un 38,7 sekundēs. Otro vietu ieņēma Katrīna Sadovņikova (2:27:41,5) un trešo - Lelde Ardava (2:31:15,4).
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Savukārt 47 kilometrus garajā Tautas distancē uzvaru vīriešiem svinēja Ralfs Zaļeskis, bet sieviešu konkurencē nepārspēta palika lietuviete Elžbjeta Seļavaite.
Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciens pirmo reizi notika 1936. gadā, bet trīs gadus vēlāk tas pulcēja jau 6226 riteņbraucējus. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1995. gadā velobrauciens tika atjaunots.
Velobraucienu apēnoja dalībnieka nāve trasē. Īsi pirms plkst. 15 NMPD saņēma izsaukumu par to, ka velosipēdists nokritis bezsamaņā. Līdzcilvēki sāka sniegt pirmo palīdzību, NMPD dispečeram konsultējot. Uz notikuma vietu tika nosūtīta NMPD brigāde, kas no pasākumā dežurējošajiem mediķiem pārņēma atdzīvināšanas pasākumu veikšanu un turpināja tos aptuveni pusstundu. Tomēr, neskatoties uz līdzcilvēku un mediķu pūliņiem, velosipēdista dzīvību glābt neizdevās.
Atbildīgais par sacensību organizēšanu Igo Japiņš aģentūrai LETA sacīja, ka sacensību dalībniekam palicis slikti, braucot kalnā. "Medicīnas ekspertīze nav bijusi, tāpēc par nāves iemesliem spriest pagaidām nav iespējams," atzina Japiņš. Organizatoriem iepriekš nav bijis zināms par iespējamām šī sportista veselības problēmām. "Ārsti uzreiz bija pie viņa un darīja, ko varēja," saka Japiņš, izsakot nožēlu, ka šoreiz ar to nav bijis gana.
Šī nav pirmā reize, kad Vienības brauciens noslēdzas ar traģēdiju. 2023. gada 3. septembrī smagas traumas guva brauciena dalībnieks, kurš 12. septembrī slimnīcā nomira. Toreiz vairāki velobraucēji kritienā guva savainojumus, tostarp smagus.