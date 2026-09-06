Roberts Uldrikis debitē titulētā "SC Heerenveen" sastāvā
Futbols
Šodien 21:45
Uldriķis debijā gandrīz izglābj trīskārtējo Nīderlandes čempioni "Heerenveen"
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis svētdien devās laukumā uz maiņu "Heerenveen" zaudējumā savā laukumā Nīderlandes virslīgas spēlē.
"Heerenveen" ar 2:3 (2:1) zaudēja līderei Alkmāras AZ. Uldriķis laukumā devās 68. minūtē un 90. minūtē pēc centrējuma ar galvu raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī, taču viesu vārtsargs Jari de Busers bumbu atvairīja.
Septītajā minūtē viesus vadībā izvirzīja Ro Dāls, bet mājinieki ar Nolhana Kortensa un Ringo Mērvelda gūtajiem vārtiem 21. un 30. minūtē izvirzījās vadībā. Visi uzvaru panāca ar Meksa Mērdinka 69. minūtē un Ajuba Ufkira 83. minūtē gūtajiem vārtiem.
Hērenvēnas klubs ar piecās spēlēs sakrātajiem pieciem punktiem ieņem 12. vietu 18 komandu konkurencē. 1947., 1948. un 2000. gadā tas kļuva par valsts čempionu, bet 2009. gadā izcīnīja Nīderlandes (KNVB) kausu.