"Auda" pieveic "Grobiņu", nostiprinoties virslīgas bronzas pozīcijās
"Auda" svētdien Rīgā svinēja uzvaru "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 29. kārtas spēlē, ar 1:0 pieveicot "Grobiņu" un turpinot veiksmīgo spēļu sēriju.
Vienīgos vārtus mača 77. minūtē guva Rolands Baravīks, raidot bumbu savos vārtos.
"Auda" virslīgā pēdējo zaudējumu piedzīvoja jūnija beigās, turpmākajās sešās spēlēs svinot četras uzvaras un divreiz cīnoties neizšķirti. "Grobiņai" nesen bija piecu neuzvarētu maču sērija, kas tika pārtraukta iepriekšējā spēlē ar "Daugavpili".
Pirmajos divos apļos ar 2:0 un 7:0 uzvarēja "Auda", bet trešajā aplī mačs noslēdzās bez gūtiem vārtiem. Latvijas kausa ceturtdaļfinālā pagarinājumā ar 3:2 pārāka bija "Auda".
Sestdien "Tukums 2000" komanda mājās ar rezultātu 2:1 pārspēja "Ogre United" vienību, bet "Super Nova" viesos ar 1:0 bija pārāka pār "Jelgavu". Pirmdien "Riga" uzņems "Daugavpils" komandu un RFS mērosies spēkiem ar "Liepāju".
Turnīra tabulā līdere ar 69 punktiem 27 spēlēs ir RFS, 65 punkti ir "Riga" vienībai, "Auda" 28 spēlēs ir sakrājusi 56 punktus, "Liepāja" - 40 punktus un "Daugavpils" - 37 punktus. Sestā ar 32 punktiem 27 mačos ir "Super Nova", 31 punkts 29 cīņās ir "Jelgavai", 24 punkti - "Grobiņai" un 23 punkti - "Tukums 2000" vienībai, bet turnīra tabulu ar 14 punktiem 28 mačos noslēdz Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
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Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.