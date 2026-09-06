Fantastiskais Antonelli apdzen 18 konkurentus un uzvar Itālijas "Grand Prix"
Kopvērtējuma līderis Kimi Antonelli svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) 13. posmā - Itālijas "Grand Prix" - sākot sacīkstes no 19. vietas.
Antonelli kļuva par pirmo itāli 60 gadu laikā, kurš uzvarējis Itālijas "Grand Prix". Iepriekšējais uzvarētājs bija Ludoviko Skarfjoti 1966. gadā. "Neticami," pēc sacensībām teica Antonelli. "Esmu tik laimīgs, jo nekad nebūtu varējis iedomāties, ka šodien uzvarēšu, taču mums tas izdevās."
20 gadus vecais "Mercedes" pilots izcīnīja savu septīto uzvaru sezonā, tādējādi palielinot savu pārsvaru kopvērtējumā un cenšoties kļūt par pirmo Itālijas pasaules čempionu kopš "Ferrari" braucēja Alberto Askari 1953. gadā.
Antonelli finišēja 3,857 sekundes priekšā savam komandas biedram Džordžam Raselam, bet trešo vietu ieņēma četrkārtējais pasaules čempions Makss Verstapens no "Red Bull". Jau ziņots, ka Antonelli "Mercedes" komandas plānotās dzinēja maiņas dēļ startēja no pēdējās rindas, tomēr uzvarēja, izmantojot arī sarkanā karoga izkāršanu sacensību sākumā.
Vilšanās sacensības bija "Ferrari" komandai, Šarlam Leklēram avarējot otrajā aplī, bet septiņkārtējais pasaules čempions Luiss Hamiltons aiz "McLaren" dueta - pasaules čempiona Lando Norisa un Oskara Piastri - finišēja sestajā vietā. "Alpine" komandas pilots Pjērs Gaslī finišēja septītajā vietā, apsteidzot britu Arvidu Lindbladu (RB), otro "Alpine" komandas pilotu Franko Kolapinto un Juki Cunodu no RB.
Jau pašā sacensību sākumā izstājās Leklērs. Monako braucējs otrā apļa beigās "Parabolica" līkuma izejā zaudēja kontroli pār spēkratu, iebraucot grants segumā un ar mašīnas sāniem ietriecoties riepu barjerās, taču pats izkāpa no automašīnas, paliekot neskarts.
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Sacīkstes tika pārtrauktas ar sarkanā karoga palīdzību, un tobrīd vadībā bija Rasels, kurš bija apdzinis "pole position" izcīnījušo Gaslī. Tikmēr Antonelli jau bija pakāpies uz 12. vietu. Kad sacīkstes atsākās, viņš turpināja apdzīt konkurentus.
18. aplī viņš pirmo reizi izvirzījās vadībā un virtuālās drošības mašīnas laikā 29. aplī veica riepu maiņu, sacīkstes turpinot ar jaunām vidējās cietības riepām, konkurentam uz pirmo vietu Raselam paliekot pie cietajām riepām. Rasela 15 sekunžu pārsvars ātri vien izzuda, un 50. aplī Antonelli Raselu apdzina.
Kvalifikācijā ātrākais bija Gaslī.
Pēc 13 posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 267 punktiem ieņem Antonelli, 201 punkts ir Raselam, 191 punkts - Hamiltonam, 171 punkts ir Norisam un 155 punkti - Leklēram. Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 468, "Ferrari" - 346, "McLaren" - 287 un "Red Bull" - 204 punkti.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".