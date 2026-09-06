Pauls Jonass izcīna augsto piekto vietu pasaules motokrosa čempionāta Turcijas "Grand Prix"
Latvijas motosportists Pauls Jonass svētdien pasaules motokrosa čempionāta 17. posmā - Turcijas "Grand Prix" - MXGP klasē finišēja piektais, bet nīderlandietis Džefrijs Herlingss, kurš uzvarēja posma vērtējumā, pēc uzvaras pirmajā braucienā trešo reizi kļuva par pasaules čempionu.
Otrajā braucienā jau čempiona godā uzvarēja nīderlandietis Džefrijs Herlingss, par 0,499 sekundēm apsteidzot francūzi Tomu Vialu un par 28,437 sekundēm - francūzi Romēnu Fevru. Jonass pirmo apli beidza ceturtajā vietā, otrajā pakāpās uz trešo vietu, trešajā atkāpās uz ceturto un ceturtajā aplī - uz piekto vietu, tajā finišēdams.
Divu braucienu summā ar 50 punktiem par Turcijas "Grand Prix" uzvarētāju kļuva Herlingss, bet 40 punktus sakrāja trīs sportisti, otro vietu ieņemot Vialam, trešo - Fevram un ceturto - slovēnim Timam Gajseram. Jonass ar 31 punktu bija piektais, apsteidzot itāli Andreu Adamo, kurš arī sakrāja 31 punktu.
Jau ziņots, ka arī pirmajā braucienā uzvaru svinēja Herlingss, apsteidzot Gajseru un Fevru un nodrošinot čempiona titulu. Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 17 posmiem pirmo vietu ar 855 punktiem saglabā Herlingss, 699 punkti ir Fevram un 659 punkti - Gajseram. Jonass ar 366 punktiem atrodas desmitajā vietā.
Pasaules čempionātā šosezon ir 19 posmi, motosportistiem pēc sacensībām Turcijā dodoties uz Ķīnu un Austrāliju. Sezona oktobra sākumā beigsies ar Nāciju kausu motokrosā.