Infantino negrasās pamest FIFA prezidenta amatu, kandidēs uz pārvēlēšanu
Pašreizējais Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidents Džanni Infantino nākamā gada martā kandidēs FIFA prezidenta vēlēšanās, svētdien paziņoja FIFA.
Infantino kandidēs par spīti negatīvajai reakcijai uz viņa plānu piesaistīt privātās investīcijas Pasaules kausa izcīņai, no kā FIFA pēc protestiem bija spiesta atteikties. "FIFA prezidents aprīlī paziņoja, ka atkārtoti kandidēs uz prezidenta amatu 2027. gadā," sacīja FIFA pārstāvis. "Protams, nekas nav mainījies. Infantino kungs kandidēs atkārtoti."
Pēc plāna piesaistīt privātās investīcijas jūlija beigās, kas tika noraidīts, tagad pirmo reizi kopš plāna publiskošanas FIFA ir atkārtoti paudusi 56 gadus vecā šveicieša Infantino nodomu nākamā gada vēlēšanās kandidēt uz ceturto termiņu, kas ir maksimāli pieļaujamais laiks šajā amatā. Ja viņš tiks pārvēlēts, viņš turpinās pildīt FIFA vadītāja pienākumus līdz 2031. gadam.
Infantino, kurš šobrīd atrodas Polijā, kur notiek Pasaules kausa izcīņa sievietēm U-20 grupā, sestdien uz žurnālistu jautājumiem par savu nākotni atteicās atbildēt.
Jau ziņots, ka Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA) saistībā ar investīciju shēmu apsūdzēja Infantīno "krimināli nepareizā vadībā", draudot boikotēt visas FIFA sacensības, tostarp vīriešu un sieviešu Pasaules kausus, ja lēmums netiks atcelts. UEFA atbalstīja arī Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību reģiona futbola asociāciju konfederācija (CONCACAF) un Āzijas Futbola konfederācija (AFC).
CONCACAF prezidents Viktors Montaljāni tiek uzskatīts par Infantino visticamāko konkurentu, bet UEFA vadītājs Aleksanders Čeferins ir noraidījis savu dalību vēlēšanās. Atbalstu Infantino pagājušajā mēnesī pauda 2034. gada Pasaules kausa rīkotāja Saūda Arābija, un viņu atbalsta arī Āfrikas Futbola konfederācija (CAF) un Dienvidamerikas Futbola konfederācija (CONMEBOL).
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Kā vienīgajam līdz šim paziņotajam kandidātam 2027. gada marta vēlēšanās Infantino 211 FIFA asociēto federāciju balsojumā būs nepieciešams vienkāršs balsu vairākums. Viņš ir FIFA prezidents kopš 2016. gada. Kandidātu nominācijas nākamā gada vēlēšanām jāiesniedz līdz 18. novembrim.