Latvija - copmaņu lielvalsts! Mūsējie izcīna sudraba medaļas pasaules čempionātā karpu makšķerēšanā
Pasaules čempionātā karpu makšķerēšanā Latvijas pārstāvji sasnieguši vēl nepieredzētu rezultātu - sudraba medaļas izcīnīja Latvijas pārstāvji Valters Pirktiņš un Raivis Kabiņeckis, pavēstīja žurnāla "Copes Lietas" redaktors Aivars Rudzinskis.
XXVI Pasaules čempionātā prestižākajā no makšķerēšanas disciplīnām, kas norisinājās gleznainā Mavrovo dabas parka kalnu ezerā Ziemeļmaķedonijā, mūsu puiši no Vērgales Kurzemē Valters Pirktiņš un Raivis Kabiņeckis izcīnījuši sudraba medaļas. Sacensībās piedalījās rekordliels dalībnieku skaits - 99 sportistu pāri no 33 valstīm no visas pasaules, pavēstīja Rudzinskis.
Sacensības karpu makšķerēšanā ir 72 stundu maratons, kurā sportisti, pastāvīgi atrodoties krastā, makšķerē nepārtrauktā režīmā. Rezultātu veido noķerto karpu kopējais svars, kas Raivim ar Valteru bija 194kg. Līdz zeltam pietrūka vien 20kg, kas karpu copē reizēm var būt arī vienas zivs tiesa. Zelta un bronzas medaļas šajā pasaules čempionātā Ukrainas sportistiem.
Komandu ieskaitē Latvija finišēja 9. vietā, zelts Ukrainai, sudrabs Ungārijai, bet bronzas medaļas Lietuvai.
Latviju šajā čempionātā pārstāvēja Raivis Kabiņeckis, Deniss Višņakovs, Konstantīns Silakovs, Gatis Ozoliņš, Dāvis Bērzkalns, Emīls Rudzītis, Jozs Grušs, Vitālijs Ņečepurenko, Raivo Antrops un Aivars Rudzinskis.