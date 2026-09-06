Savu līdzjutēju priekšā Raimo Vīgants Madonā nosargā pasaules čempiona titulu 20 km masu startā
Ar Raimo Vīganta uzvaru Madonā noslēdzies FIS Pasaules čempionāts rollerslēpošanā. Sacensību pēdējā dienā Latvijas sportists savu skatītāju priekšā triumfēja 20 kilometru masu startā brīvajā stilā, nosargājot pasaules čempiona titulu. Vīgantam tā bija jau otrā uzvara šajā čempionāta nedēļas nogalē.
Vīriešu masu startā cīņa par uzvaru izšķīrās pašā finišā. Vīgants 21,2 kilometru distanci veica 45 minūtēs un 24,6 sekundēs, tikai par pussekundi apsteidzot zviedru Simonu Karlsonu. Trešo vietu ieguva Vācijas sportists Tomass Bings, kurš Vīgantam zaudēja 1,3 sekundes. Vēl tikai 1,8 sekundes aiz uzvarētāja finišēja itālis Tomazo Delladžakoma.
Uzvara Vīgantam bija īpaša arī tādēļ, ka pasaules čempiona titulu izdevās nosargāt tieši Madonā – mājinieku līdzjutēju priekšā un pasaules čempionāta noslēdzošajā dienā.
“Izcila nedēļas nogale noslēgusies ar kārtējo Latvijas izlases uzvaru. Tā man ir otrā uzvara šajā nedēļas nogalē, un man izdevās aizstāvēt pasaules čempiona titulu masu startā. Lieliska nedēļas nogale un lieliskas sacensības! Paldies Madonas novadam, organizatoriem, atbalstītājiem un, protams, skatītājiem – bez viņiem tas nebūtu iespējams. Izcils veids, kā noslēgt šo čempionātu. Paldies visiem!” pēc finiša sacīja Raimo Vīgants.
Latvijai vīriešu elitē bija vēl vairāki labi rezultāti. Lauris Kaparkalējs finišēja 15. vietā, no uzvarētāja atpaliekot 10,9 sekundes, savukārt Jēkabs Skolnieks ieņēma 19. vietu.
Sieviešu 20 kilometru masu startā uzvaru izcīnīja Norvēģijas sportiste Ragnhilda Ārekola, finišējot 50 minūtēs un 23,8 sekundēs. Otro vietu ieguva poliete Magdalēna Kobjeluša, kura uzvarētājai zaudēja 2,2 sekundes, bet trešā bija Itālijas pārstāve Marija Eiženija Bokardi, atpaliekot 2,9 sekundes.
Junioru meiteņu 15 kilometru masu startā par pasaules junioru čempioni kļuva norvēģiete Lija Emīlija Rūda, bet otro un trešo vietu ieguva zviedrietes Līsa Alrika un Matilda Grāna. Latvijas sportiste Keita Marcinkeviča izcīnīja augsto astoto vietu, finišējot tikai astoņas sekundes aiz uzvarētājas. Estere Piksone ieņēma 15. vietu, bet Amēlija Zaķe – 26. vietu.
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Junioru puišu sacensībās visu goda pjedestālu aizņēma Zviedrijas sportisti. Uzvarēja Valters Blombergs Gerle, otro vietu ieguva Ville Juterdāls, bet trešo – Teo Malms. Latvijas pārstāvis Rūdolfs Raudziņš finišēja augstajā sestajā vietā, savukārt Bruno Bilāns bija 11.
Gunārs Ikaunieks, sacensību direktors: “Arī laikapstākļi bija daudz labvēlīgāki, nekā sākotnēji prognozēts, un ļāva sacensības aizvadīt ļoti veiksmīgi. Organizatoriski četras sacensību dienas aizritēja lieliski – komanda strādāja profesionāli, trase un sacensību norise bija augstā līmenī, un arī no sportistiem un FIS pārstāvjiem saņēmām ļoti labas atsauksmes. Tik liela mēroga pasākumā vienmēr ir daudz izaicinājumu, taču šoreiz ar tiem tikām galā ļoti labi. Milzīgs paldies visai organizatoru komandai, brīvprātīgajiem, partneriem un visiem, kuri palīdzēja šo pasaules čempionātu Madonā īstenot.”
Ar svētdienas masu startiem Madonā noslēdzās FIS Pasaules čempionāts un Pasaules junioru čempionāts rollerslēpošanā, un par spilgtāko noslēguma dienas brīdi mājiniekiem kļuva Raimo Vīganta pasaules čempiona tituls – izcīnīts savās mājās, savu līdzjutēju priekšā.