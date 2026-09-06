Basketboliste Marta Miščenko.
Basketbols
Šodien 15:39
Viena soļa attālumā no titula: Miščenko un Bukarestes "Rapid" finālā atzīst Francijas pārākumu
Latvijas 3x3 basketbolistes Martas Miščenko pārstāvētā Bukarestes "Rapid" komanda svētdien Šanhajā cieta zaudējumu Pasaules sērijas finālturnīra finālā.
"Rapid", kas turnīrā ir izsēta ar trešo numuru, ar 14:22 zaudēja Francijas komandai (5.).
Jau ziņots, ka "Rapid" B grupā ar 17:16 uzvarēja Ķīnu (6.), ar 21:7 - "Ulaanbaatar" (2.) un ar 20:18 - "Beijing" (7.), bet pusfinālā ar 18:14 pieveica turnīra galveno favorīti Nīderlandi.
Finālturnīrā piedalās astoņas komandas, kas bija sadalītas divās grupās. To uzvarētājas uzreiz iekļuva pusfinālā, bet otrās un trešās vietas īpašnieces cīnījās ceturtdaļfinālā.