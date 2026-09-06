Viena soļa attālumā no titula: Miščenko un Bukarestes "Rapid" finālā atzīst Francijas pārākumu
Foto: Zane Bitere/LETA
Basketboliste Marta Miščenko.
Basketbols

Viena soļa attālumā no titula: Miščenko un Bukarestes "Rapid" finālā atzīst Francijas pārākumu

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Latvijas 3x3 basketbolistes Martas Miščenko pārstāvētā Bukarestes "Rapid" komanda svētdien Šanhajā cieta zaudējumu Pasaules sērijas finālturnīra finālā.

Viena soļa attālumā no titula: Miščenko un Bukare...

"Rapid", kas turnīrā ir izsēta ar trešo numuru, ar 14:22 zaudēja Francijas komandai (5.).

Jau ziņots, ka "Rapid" B grupā ar 17:16 uzvarēja Ķīnu (6.), ar 21:7 - "Ulaanbaatar" (2.) un ar 20:18 - "Beijing" (7.), bet pusfinālā ar 18:14 pieveica turnīra galveno favorīti Nīderlandi.

Finālturnīrā piedalās astoņas komandas, kas bija sadalītas divās grupās. To uzvarētājas uzreiz iekļuva pusfinālā, bet otrās un trešās vietas īpašnieces cīnījās ceturtdaļfinālā.

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