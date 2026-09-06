Trauksme Berlīnē: nakts vidū no viesnīcas evakuētas 15 Pasaules kausa basketbolā komandas
Vācijā notiekošā Pasaules kausa basketbolā sievietēm izcīņas laikā svētdienas naktī Berlīnē viltus ugunsgrēka trauksmes dēļ no viesnīcas tika evakuētas 15 no 16 turnīra dalībvalstu izlasēm, tostarp Eiropas čempione Beļģija un mājiniece Vācija. Vienīgā komanda, kuru šis nakts incidents neskāra, ir ASV valstsvienība.
Kā ziņo ārvalstu mediji, incidents notika svētdienas agrā rītā pulksten 1.57, kad Berlīnes centrā esošajā "Radisson Collection" viesnīcā pēkšņi nostrādāja ugunsdzēsības trauksme. Basketbolistes un komandu personāls tika pamodināts no miega un drošības apsvērumu dēļ nekavējoties evakuēts uz ielas.
Šajā viesnīcā mīt gandrīz visas Pasaules kausa dalībnieces, izņemot ASV izlasi. ASV komanda ar Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) zvaigznēm priekšgalā jau iepriekš bija atteikusies no turnīra organizatoru piedāvātās kopējās naktsmītnes.
Piespiedu pastaiga nakts vidū izpelnījās spēlētāju ievērību un ironiju sociālajos tīklos. Beļģijas izlases basketboliste Elīza Ramete notikušo nosauca par "izcilāko komandas saliedēšanas pasākumu", bet viņas komandas biedrene Žilī Vanlū ar evakuācijas kadriem dalījās vietnē "Instagram".
Ieradušies ugunsdzēsēji rūpīgi pārmeklēja ēku un secināja, ka tā bijusi viltus trauksme. Pēc aptuveni 30 minūtēm, pulksten 2.27, sportistēm tika dota atļauja atgriezties savos numuros. Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) šobrīd skaidro incidenta un viltus trauksmes izcelšanās cēloņus, kas izjauca komandu pirmsspēļu atpūtas režīmu.