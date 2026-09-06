Latvijas aizsargs Andrejs Cigaņiks izceļas ar diviem gūtiem vārtiem Šveices superlīgas spēlē
Latvijas aizsargs Andrejs Cigaņiks sestdien izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem Šveices futbola superlīgas spēlē, viņa pārstāvētajai "Luzern" komandai spēlējot neizšķirti.. Dramatisko maču Bernē klātienē vēroja 28 000 līdzjutēju.
Lucernas komanda viesos cīnījās neizšķirti 3:3 (0:1) ar Bernes "Young Boys". Cigaņiks bija viesu sākumsastāvā un laukumā pavadīja visas 90 minūtes.
Andreja Cigaņika abi šodienas vārti pret “Young Boys”. pic.twitter.com/EW1cCS1bbV— andis (@anjo_lv) September 5, 2026
Desmitajā minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Samuels Esēns, bet otrā puslaika pirmajās četrās minūtēs Cigaņiks divreiz pēc Daniela Mikolajevska piespēlēm pārspēja pretiniekus. Vispirms Cigaņiks pēc ielaušanās soda laukumā sita bumbu labajā apakšējā vārtu stūrī, bet pēc tam viņš pēc Mikolajevska piespēles bija precīzs pie kreisā vārtu staba.
Maču Bernē apmeklēja 28 tūkstoši līdzjutēju. Cigaņiks pie Luzern jaunā trenera sezonu sāka rezervē un komandai startā 1:3, 0:3. Kopš 3. kārtas Andrejs pamatsastāvā - 2:2, 1:0, 1:1, 2:1, 3:3. Žēl, ka Young Boys šodien izvairījās no pirmā zaudējuma sezonā - 88. minūtē izrāva 3:3. https://t.co/svOumcUQFH— LV_futbols (@LV_futbols) September 5, 2026
Spēles 52. minūtē Esēns ātri izlīdzināja rezultātu, taču 65. minūtē Mateo di Gusto realizēja 11 metru soda sitienu, un Lucernas komanda atgriezās vadībā. Tiesa, trīs punktus nosargāt neizdevās, jo divas minūtes pirms pamatlaika beigām 3:3 panāca Kalī Senē.
"Luzern" ar deviņiem punktiem septiņās spēlēs ieņem piekto vietu 12 komandu vidū. "Luzern" iepriekšējā sezonā ieņēma septīto vietu.