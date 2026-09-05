Elza Ķuze pirmo reizi kļūst par Latvijas čempioni orientēšanās sporta vidējā distancē, vīriem triumfē Kolbe
Elza Ķuze sestdien Limbažu novadā pirmo reizi karjerā kļuva par Latvijas čempioni orientēšanās sporta vidējā distancē, par gandrīz divām minūtēm pārspējot titulēto Sandru Grosbergu, bet vīriešu konkurencē zelta medaļu izcīnīja Latvijā dzīvojošais vācietis Kolins Kolbe.
Limbažu novadā pie Augstrozes ezera noskaidroti Latvijas čempioni orientēšanās vidējā distancē. Sievietēm elites grupā pirmo reizi zelta medaļu šajā distancē izcīnīja Elza Ķuze, vīru elitē triumfēja Kolins Kolbe, bet pavisam Latvijas čempionātā uz starta izgāja 662 orientieristi.
Sacensības notika jaunā, šogad zīmētā kartē, kuras autors ir Indulis Peilāns. Sievietes elites grupā devās 5020 metru garā distancē ar 130 augstuma metriem, un uz starta stājās vai visas spēcīgākās Latvijas orientieristes, izņemot talantīgo juniori Ilzi Jumiķi, kura šīs dienas vakarā izvēlējās piedalīties Jelgavas nakts pusmaratonā, kas vienlaikus ir arī Latvijas čempionāts pusmaratonā.
Šoreiz visai pārliecinoši uzvarēja Elza Ķuze, beidzot izcīnot savu pirmo Latvijas čempiones titulu šajā distancē. “Alnis OK-JNSC” orientieriste pārspēja titulēto Sandru Grosbergu par gandrīz divām minūtēm, neļaujot “Azimuts OK-Sm BJSS” kluba pārstāvei Latvijas čempionāta vidējā distancē triumfēt nu jau septīto reizi. Trešajā vietā pieredzējušā Aija Skrastiņa no “Briksnis OK”.
Vīriešu elitē, nestartējot vairākiem Latvijas izlases līderiem, 6180 metru garajā distancē ar 160 augstuma metriem par Latvijas čempionu kļuva savulaik pasaules junioru čempionātā zeltu sprintā izcīnījušais vācietis Kolins Kolbe, kurš šobrīd dzīvo Latvijā un pārstāv klubu “Ozons”. Sudrabs otro gadu pēc kārtas Jēkabam Ločmelim (“VSK Burkānciems”), kurš distances otrajā pusē pārspēja Edgaru Bertuku no “Alūksne OK” - 2012. gada pasaules čempionam vidējā distancē trešā vieta. Svētdien tiks noskaidroti arī medaļnieki Latvijas čempionātā stafetē.
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Latvijas čempionāts orientēšanās vidējā distance
M21E
1. Colin Kolbe Ozons 00:41:32
2. Jēkabs Ločmelis VSK Burkānciems 00:42:52
3. Edgars Bertuks Alūksne OK 00:43:10
W21E
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1. Elza Ķuze Alnis OK-JNSC 00:38:38
2. Sandra Grosberga Azimuts OK-Sm BJSS 00:40:24
3. Aija Skrastiņa Briksnis SK 00:40:58