Kaparkalēja un Bilāns triumfē Madonā - Latvijai trīs pasaules čempionāta medaļas
Latvijas rollerslēpotāji sestdien savās mājās Madonā sarūpēja īstu medaļu birumu, pasaules čempionāta 200 metru supersprintā izcīnot divus zeltus un bronzu.
FIS pasaules čempionāta un pasaules junioru čempionāta rollerslēpošanā trešās dienas sacensības norisinājās Madonas pilsētas centrā, un mājiniekiem tās izvērtās īpaši veiksmīgas.
Sieviešu elites 200 metru supersprintā Linda Kaparkalēja triumfēja finālā, savās mājās Madonā kļūstot par pasaules čempioni. Latviete aiz sevis atstāja Norvēģijas sportisti Ragnhildu Ārekolu, kura ieguva sudrabu, un horvātieti Tenu Hadžiču, kura finišēja trešajā vietā. Veiksmīgi startēja arī pārējās Latvijas pārstāves. Alise Plāte sasniedza ceturtdaļfinālu un pasaules čempionātu noslēdza devītajā vietā, bet Adriana Šuminska ierindojās desmitajā pozīcijā.
Junioru vīriešu supersprinta finālā uzvaru izcīnīja Bruno Bilāns, kļūstot par pasaules junioru čempionu. Aiz latvieša abas pārējās vietas uz goda pjedestāla ieņēma Francijas rollerslēpotāji – sudrabu izcīnīja Levi Morī, bet bronzu – Eliots Morī. Latvija bija tuvu vēl vienai medaļai, jo finālu sasniedza arī Rūdolfs Raudziņš. Viņš finišēja ceturtajā vietā, pavisam nedaudz paliekot ārpus goda pjedestāla.
Latvijas medaļu krājumu papildināja arī Lauris Kaparkalējs, kurš sasniedza vīriešu elites finālu un cīņā ar pasaules spēcīgākajiem sprinta speciālistiem izcīnīja bronzas medaļu. Par pasaules čempionu kļuva viens no vadošajiem 200 metru rollerslēpošanas sprinta meistariem Emanuele Bekiss no Itālijas, bet otro vietu ieņēma viņa tautietis Mikele Valerio.