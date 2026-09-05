Štolcermanis uzvar savā kvalifikācijas grupā, bet sacīkstē piedzīvo sadursmi
Latvijas autosportists Tomass Štolcermanis sestdien FREC posmā Imolā bija ātrākais savā kvalifikācijas grupā, taču pirmajā braucienā jau pirmajā aplī piedzīvoja sadursmi un izstājās, bet otrajā braucienā no 14. starta vietas aizcīnījās līdz 11. pozīcijai.
Prema" vienības latviešu pilots Štolcermanis Imolas trasē pirmajā kvalifikācijas braucienā bija ātrākais savā grupā, taču sacīksti sāka no piektās vietas jeb trešās rindas, jo viņam bija jāizcieš trīs starta vietu sods par incidentu vienā no iepriekšējiem posmiem.
Jau pirmajā aplī Štolcermanis sadūrās ar līdzās startējušo AAE pilotu Rašidu Al-Daheri ("R-ace"), abiem no sacensībām izstājoties. Uzvaru svinēja itālis, debitantu ieskaites līderis Emanuēle Olivjēri ("R-ace").
Par incidentu Štolcermanis saņēma piecu sekunžu sodu, taču, tā kā viņš nefinišēja, sods tika pārvērsts trīs starta vietu sodā nākamajā braucienā.
Otrajā braucienā, kurā kvalifikācijas pirmo 12 vietu īpašnieki startēja apgrieztā secībā, Štolcermanis startēja nevis no 11. vietas, bet no 14. vietas. Sacīkstes laikā vairāki braucēji izstājās, un latvietis finišēja 11. pozīcijā, bet savu karjerā pirmo FREC uzvaru svinēja Štolcermaņa komandas biedrs Salims Hanna no Kolumbijas.
Svētdien notiks sacīkšu trešais brauciens. Pēc sešiem posmiem kopvērtējumā Štolcermanis ir 17. pozīcijā, bet debitantu ieskaitē viņš ir piektais.
Šosezon FREC seriālā līdz septembrim notiks astoņi posmi trasēs, kurās notiek vai ir notikušas arī Pirmās formulas (F-1) sacensības. Plānots, ka latvietis startēs visos posmos. Iepriekšējos trīs gados Štolcermanis startēja Itālijas, Tuvo Austrumu un Dienvidaustrumāzijas F-4 seriālos.