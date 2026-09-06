Sporta leģendas nonāvēšana Kurzemē, Balcera atzīšanās un Latvijai nozagtais zelts - aizejošā nedēļa sportā
Aizejošās nedēļas neapšaubāmi šokējošākais notikums sporta dzīvē bija Lažas pagastā notikusī slepkavība, kurā sadzīviska konflikta laikā nonāvēts tika leģendārais motobraucējs Normunds Ērkulis. Ja visam sporta dzīvē nav sanācis izsekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par būtiskāko.
Latvijas basketbola izlase izpārdotā “Arēnā Rīga” pārspēja Izraēlas valstsvienību, vēl saglabājot teorētiskas izredzes kvalificēties Pasaules kausam, lai tās kļūtu par kaut cik ticamām, atlikušajās četrās kvalifikācijas spēlēs būs jāizcīna četras uzvaras, tostarp divreiz pret pašreizējiem Eiropas un pasaules čempioniem vāciešiem.
Nebijuši plašu rezonansi izraisīja arī kāds neolimpiskais sporta veids – disku golfs, jo mūsu pārstāvis Rainers Balodis aizvadīja spožu pasaules čempionātu ASV. Strīdīga lēmuma dēļ latvietim tika laupīts čempiona tituls un nācās samierināties ar sudrabu. Liels panākums sporta veidā, kas pēdējos gados kļuvis ļoti populārs arī Latvijā.
Polijā ticis aizturēts olimpiskās komitejas prezidents, kuru vaino par krāpšanos ar finansēm. Šis notikums var pamatīgi kaitēt Polijas tēlam pasaules sportā, turklāt nav neiespējama arī diskvalifikācija no tuvākajām olimpiskajām spēlēm.
Kamēr Latvijas basketbola izlase lēja sviedrus kvalifikācijas mačos, viens no mūsu labākajiem basketbolistiem Rolands Šmits cīnījās ar zivīm ezerā – panākumi bija cienījami. Savukārt Lietuvas basketbola izlasei nedaudz vieglāku ļoti būtisko spēli pret Bosniju un Hercegovinu padarīja politiski lēmumi, kuru dēļ viesi Baltijā neieradās savā optimālajā sastāvā.
Rūdolfs Balceris atklāj, ka pamatīgi pārkāpis likumu, Vidusjūras spēles ūdenspolo noslēgušās ar pamatīgu kodiena skandālu, bet agresorvalstis pamazām tiek bīdītas uz atgriešanos basketbola laukumos…
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