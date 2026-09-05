Zīle piedzīvo zaudējumu IIHF Čempionu līgas spēlē
Latvijas aizsargs Kristaps Zīle sestdien IIHF Čempionu līgas otrās kārtas spēlē ar savu komandu "Liberecas Bili Tygri" viesos ar 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) piekāpās Zalcburgas "Red Bull".
Zīle uz ledus bija 17 minūtes, bloķēja divus metienus un tika pie neitrāla lietderības koeficienta. Citā mačā Plzeņas "Škoda" bez aizsarga Kristiāna Rubīna pieteikumā mājās ar 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) uzvarēja Tihi GKS no Polijas. Plzeņas komanda ar sešiem punktiem divās spēlēs ir starp līderēm, bet Liberecas klubs ir starp tiem, kas pirmajos divos mačos ir bez punktiem.
Čempionu līgas pamatturnīrā 24 komandas aizvada pa sešām spēlēm, un to vieta tiek noteikta kopējā tabulā, 16 labākajām kvalificējoties izslēgšanas spēlēm. Iepriekšējā sezonā IIHF Čempionu līgas turnīrā uzvarēja Zviedrijas klubs Gēteborgas "Frolunda", kas finālā savā laukumā papildlaikā ar 3:2 pārspēja citu Zviedrijas vienību "Lulea". Turnīrs pirmo reizi norisinājās 2014./2015. gada sezonā.