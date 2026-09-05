Par Eiropas čempioņu titulu cīnīsies Itālijas un Turcijas volejbolistes
Divas Latvijas izlases pretinieces grupu turnīrā – Itālija un Turcija – sestdien Stambulā pārvarēja Eiropas čempionāta pusfinālu un svētdien savā starpā cīnīsies par kontinenta čempioņu titulu.
Pirmajā pusfinālā Itālija ar rezultātu 3-1 (25:19, 25:19, 21:25, 25:16) pārspēja Poliju, kas bija Latvijas pretiniece apakšgrupā. Itālietēm 20 punktus guva Paola Ogeči Egonu, bet polietēm ar 15 punktiem rezultatīvākā bija Jūlija Ščurovska. Itālijas volejbolistes 18 punktus guva ar bloku.
Tikmēr Turcija, kas arī bija latviešu pretiniece apakšgrupā, ar 3-0 (25:20, 25:19, 25:20) bija pārāka pār Serbiju. Turcijas izlasē 18 punktus guva kubiete Melisa Vargasa, bet pretiniecēm 14 punkti bija Tijanai Boškovičai.
Bronzas spēle svētdien sāksies plkst. 16, bet fināls - plkst. 19. Abus mačus tiešraidē translēs kanālā LTV7. Jau ziņots, ka Latvijas volejbolistes, sacenšoties Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā pirmo reizi kopš 1997. gada, A grupā izcīnīja vienu uzvaru un ieņēma piekto vietu, neiekļūstot izslēgšanas spēlēs un noslēdzot turnīru 20. vietā.
Eiropas čempionāts beigsies svētdien. Grupu turnīri tika aizvadīti Azerbaidžānā, Čehijā, Turcijā un Zviedrijā, astotdaļfināla un ceturtdaļfināla spēles notiek Stambulā un Čehijas pilsētā Brno, bet četras izšķirīgās spēles - Stambulā.