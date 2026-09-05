Gaslī pārsteidz F-1 favorītus un izcīna savu pirmo "pole position"
Moncas trase Pjēram Gaslī atkal izrādījusies īpaša – sešus gadus pēc savas vienīgās uzvaras Pirmajā formulā francūzis sestdien turpat sarūpēja pārsteigumu, triumfējot Itālijas Grand Prix kvalifikācijā un pirmoreiz karjerā izcīnot "pole position".
"Alpine" pilots Pjērs Gaslī sestdien izcīnīja negaidītu uzvaru Pirmās formulas (F-1) 13. posma - Itālijas "Grand Prix" - kvalifikācijā un svētdienas sacīksti sāks no pirmās starta vietas.2020. gadā Gaslī, pārstāvot "AlphaTauri", Moncas trasē izcīnīja savu līdz šim vienīgo uzvaru karjerā, bet tagad viņš šajā pašā autodromā nodrošinājis pirmo "pole-position".
Gaslī savā ātrākajā aplī trasi veica vienā minūtē un 21,786 sekundēs, par sešām sekundes simtdaļām pārspējot "Mercedes" pilotu Džordžu Raselu. Vēl 0,12 sekundes lēnāks bija Oskars Piastri ("McLaren"), kurš gan saņēma trīs starta vietu sodu par Laiema Losona (RB) kavēšanu. Līdz ar to no otrās rindas startēs abi "Ferrari" piloti Šarls Leklērs un Lūiss Hamiltons, bet aiz viņiem būs Makss Verstapens ("Red Bull") un Piastri.
Septītais ātrākais bija sezonas līderis Kimi Antonelli ("Mercedes"), taču dzinēja maiņas dēļ viņš startēs no pēdējās rindas, līdz ar to ceturto rindu aizņems Franko Kolapinto ("Alpine") un Lando Noriss ("McLaren").
Pēc 12 posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 242 punktiem ieņem Antonelli, pa 183 punktiem ir Raselam un Hamiltonam, 159 punktus ir sakrājis Noriss un 155 punktus - Leklērs. Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 425, "Ferrari" - 338, "McLaren" - 263 punkti, bet "Red Bull" - 186 punkti.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".