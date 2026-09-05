Abiem Latvijas pludmales volejbola duetiem neizdodas iekļūt Eiropas U-20 čempionāta pusfinālā
Abi Latvijas pludmales volejbola dueti Līva Ēbere/Estere Zaķīte un Ralfs Andrejevs/Gustavs Druska sestdien Itālijā neiekļuva Eiropas U-20 čempionāta pusfinālā un svētdien turpinās cīņu par piekto vietu.
Ar ceturto numuru izsētās Ēbere/Zaķīte ar 0-2 (22:24, 18:21) zaudēja čehietēm Lucijai Knoblohovai/Adelai Petržīkovai (5.). Apakšgrupā latvietes uzvarēja visās trīs spēlēs un uzreiz iekļuva astotdaļfinālā, kurā ar rezultātu 2-0 (21:18, 21:14) pārspēja itālietes Violu Durandu/Rebeku Kotafavu (31.).
Junioru turnīrā Andrejevs/Druska (7.) ceturtdaļfinālā ar 0-2 (20:22, 13:21) atzina šveiciešu Līvio Frīdli/Daniela Alemāna (3.) pārākumu. Latvieši grupā uzvarēja vienā no trīs spēlēm, bet sestdien izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 2-0 (21:15, 21:15) pārspēja angļus Lūisu Bantonu/Beiliju Hersamu (24.). Vēlāk cīņā par vietu ceturtdaļfinālā Andrejevs/Druska ar 2-0 (21:17, 21:19) uzvarēja francūžus Ilanu Luī/Žilu M'Kuelu (11.).
Pamatturnīrā 32 dueti sadalīti astoņās grupās pa četriem pāriem katrā. Pirmo vietu ieguvēji uzreiz iekļuva otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā, bet otrās un trešās pozīcijas īpašnieki cīnījās "play-off" pirmajā kārtā. Eiropas U-20 pludmales volejbola čempionāts norisināsies līdz svētdienai.