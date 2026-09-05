Latvijas aizsargs Bogdans Hodass sestdien guva vārtus Somijas hokeja līgas spēlē un palīdzēja Mikeli "Jukurit" komandai izcīnīt uzvaru.
Hokejs
Šodien 22:15
Latvijas aizsargs Hodass gūst vārtus Somijas hokeja līgas spēlē
Latvijas aizsargs Bogdans Hodass sestdien guva vārtus Somijas hokeja līgas spēlē, palīdzot Mikeli "Jukurit" savā laukumā ar 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) pārspēt Vāsas "Sport".
Spēles ceturtajā minūtē Hodass ar metienu no distances guva spēles pirmos vārtus. Šajā mačā viņš uz ledus bija 15 minūtes un astoņas sekundes, četrreiz meta pa vārtiem, tika pie divām soda minūtēm un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Citā mačā uzbrucējs Oskars Batņa ar Lahti "Pelicans" viesos ar 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) uzveica "K-Espoo". Tikmēr Miks Tumānovs bija vienīgais no Helsinku "Jokerit" aizsargiem, kurš netika pie negatīva lietderības koeficienta, galvaspilsētas komandai izbraukumā ar rezultātu 2:7 (0:1, 0:4, 2:2) zaudējot Raumas "Lukko". Iepriekšējā sezonā par Somijas čempioni kļuva Tamperes "Tappara".