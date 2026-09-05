Sietiņa Dimanta līgas finālposmā izcīna 5. vietu šķēpa mešanā
Latvijas vieglatlēte Anete Sietiņa sestdien Briselē notiekošajā Dimanta līgas vieglatlētikā finālposmā izcīnīja piekto vietu šķēpa mešanā.
Sietiņa savu labāko rezultātu sasniedza trešajā mēģinājumā, raidot šķēpu 59,26 metru attālumā. Otrais raidījums bija 54,72 metru tālumā, pirmais, ceturtais un piektais netika ieskaitīti, bet sesto viņa izlaida. Ar 68,42 metru tālu metienu savu favorītes statusu apliecināja Ķīnas jaunā zvaigzne - 19 gadus vecā Jaņa Dziji. Ar šo rezultātu Jaņa ne tikai nodrošināja Dimanta trofeju, bet arī sasniedza jaunu Briseles sacensību rekordu.
🚨 🇨🇳 MEET RECORD 🇨🇳 🚨— SprintForge (@Tweeterfinger1) September 5, 2026
18-year-old Yan Ziyi 🇨🇳 wins the women's Javelin Diamond League trophy🏆with a Meet Record of 68.42m 🔥.
2nd Haruka Kitaguchi 🇯🇵 with 65.44m.
3rd Flor Ruiz Hurtado 🇨🇴 with 64.07m. pic.twitter.com/DdtuonRAlr
Otro vietu ar 65,44 metru tālu raidījumu izcīnīja japāniete Haruka Kitaguči, bet trešā ar 64,07 metriem bija kolumbiete Flora Denisa Ruisa-Utardo. 60 metrus pārsniedza arī serbiete Adriana Vilagoša ar 62,22 metru tālu metienu. Aiz Sietiņas palika norvēģiete Sigrida Borge, kura šķēpu raidīja 58,08 metrus tālu.
Kempbels pirmoreiz karjerā pārsniedz 23 metrus
Viens no sestdienas iespaidīgākajiem rezultātiem sasniegts vīriešu lodes grūšanā, kur par Dimanta līgas čempionu kļuva Jamaikas pārstāvis Radžindra Kempbels. Jau otrajā mēģinājumā Kempbels lodi raidīja 22,62 metrus tālu, labojot Jamaikas rekordu un pārņemot sacensību vadību. Konkurence bija augstvērtīga – pēc trim mēģinājumu kārtām 22 metru robežu bija pārsnieguši četri sportisti. Bez Kempbela to paveica arī amerikāņi Džo Kovakss un Džordans Geists, kā arī itālietis Leonardo Fabri.
Tomēr Kempbels savu labāko rezultātu pietaupīja pēdējam mēģinājumam. Tobrīd viņš jau bija nodrošinājis uzvaru, taču lodi aizgrūda 23,08 metrus tālu.
🚨🇯🇲 HISTORY FOR JAMAICA 🇯🇲 🚨— SprintForge (@Tweeterfinger1) September 5, 2026
Watch as RAJINDRA CAMPBELL 🇯🇲 become the first non-American to break the 23m barrier in the men’s Shot Put with 23.08m!! MR 🔥 NR 🔥 WL 🔥 and become No.4 ALL TIME!!! 🤯
N.B. He broke the NR earlier with 22.62m!
Hence he broke the NR twice in the… pic.twitter.com/lKTtwp3oYi
Kempbelam tas bija pirmais 23 metru metiens karjerā. Viņš otro reizi vienās sacensībās laboja Jamaikas rekordu un vienlaikus sasniedza jaunu pasaules sezonas labāko rezultātu. Jamaikietim šī ir pirmā Dimanta trofeja karjerā.
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Trīssoļlēkšanā rekords jau pirmajā mēģinājumā
Iespaidīgi sākusies arī vīriešu trīssoļlēkšana. Endijs Diass Ernandess jau pašā pirmajā sacensību mēģinājumā aizlēca 17,74 metrus, sasniedzot jaunu Briseles sacensību rekordu. Sacensību vidū Diass Ernandess joprojām atradās vadībā. Otro vietu tobrīd ieņēma Pedro Pičardo, trešais bija Džordans Skots, bet ceturtajā pozīcijā atradās Mohameds Jasers Triki.
Tikmēr neveiksmīgi sacensības izvērtušās kubietim Lasaro Martinesam. Pēc diviem neveiksmīgiem pirmajiem mēģinājumiem viņš sacensības pārtrauca. Sacensību rīkotāji tobrīd nevarēja apstiprināt, vai šāds lēmums saistīts ar savainojumu. Sacensību pēdējā disciplīna - 400m barjerskrējiens vīriešiem, gaidāma plkst. 22.52 pēc Latvijas laika.