Latvijas volejbolisti pēdējā pārbaudē pirms Eiropas čempionāta uzvar Slovākiju
Latvijas vīriešu volejbola izlase gatavošanos Eiropas čempionātam noslēgusi uz pozitīvas nots – pēdējā pārbaudes spēlē Tallinā piecu setu cīņā ar 3-2 (22:25, 25:22, 22:25, 25:22, 15:12) pārspēta Slovākija, kas latviešiem ļāva turnīru noslēgt trešajā vietā.
Diagonāles pozīcijā spēli iesāka Kristers Landzāns, kurš dienu iepriekš ļoti veiksmīgi aizstāja vienu no komandas līderiem Renāru Paulu Jansonu. Viņš arī šajā spēlē bija rezultatīvākais, turklāt 26 punktus guva, uzbrūkot ar 62% precizitāti. 19 punktus guva komandas kapteinis Kristaps Šmits, pa astoņiem punktiem – Gustavs Freimanis un Eduards Dūdens, turklāt abi trīs punktus guva ar bloku. Septiņus punktus pievienoja Jānis Medenis.
“Pārliecība noteikti ir augusi. Vakar pret igauņiem sanāca ļoti labi ieiet spēlē trešajā setā un to pašu pārnesu arī uz šodienu. Kā treneris teica – nedomāt lieki, uzticēties saviem instinktiem un tikai uz priekšu!” gandarīts par parādīto sniegumu bija Landzāns. Viņš izcēla komandas spēli aizsardzībā, kā arī ļoti labu servi jau otro dienu pēc kārtas. “Spēle izvērtās ļoti sīva un neko viņi mums tāpat vien neatdeva. Pašiem viss bija jāizcīna. Pirmā seta galotnē mazliet iekritām, otrajā setā pievilkām. Sanāca tāda šurpu-turpu spēle, bet mēs visu laiku ticējām, ka varam uzvarēt. Turpinājām ar fokusu un attieksmi iet virsū, sitāmies pēc katras bumbas,” uzsvēra diagonāles spēlētājs.
Viņš norādīja, ka ir patīkami pabeigt turnīru uz pozitīvas nots. “Un vēl piecos setos, kas to visu padara vēl patīkamāku. Ar pozitīvām emocijām dosimies uz Eiropas čempionātu,” piebilda Landzāns.
Ļoti līdzīgā spēlē latviešiem bija neliels pārsvars blokos, taču pārējos rādītājos komandu sniegums bija teju identisks. Izšķīra sniegums galotnēs, kurās ceturtajā un piektajā setā pārāki bija Latvijas volejbolisti.
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“Vērtējot turnīru kopumā, iepriecināja, ka visi laukumā izgājušie – un izgāja visi atbraukušie – to darīja ar labu attieksmi. Pat brīžos, kad mums gāja grūtāk, mēs nenokārām galvas un meklējām veidus, lai atgrieztos spēlēs. Tas mums arī izdevās,” komandu paslavēja tās galvenais treneris Uģis Krastiņš. Vaicāts par lietām, kas būtu jāuzlabo, treneris bija izvairīgs: “Piestrādāt pie kaut kā īsti vairs nav laika. Tagad galvenais ir atjaunoties pēc šī turnīra. Tomēr nospēlējām trīspadsmit setus.”
Latvijas volejbolisti sestdien vēlu vakarā atgriezās Rīgā, bet pirmdien dosies uz Rumāniju, kur Klužā-Napokā aizvadīs Eiropas čempionāta grupu turnīra spēles. Pirmajā no tām 9. septembrī jātiekas ar mājinieci Rumāniju, pēc tam dienas kārtībā būs Vācija (11. septembrī), Francija (13. septembrī), Šveice (15. septembrī) un Turcija (16. septembrī). Četras labākās komandas iekļūs astotdaļfinālā.