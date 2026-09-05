"Super Nova" izcīna uzvaru Latvijas futbola virslīgas mačā un izstumj "Jelgavu" no sestās vietas
"Super Nova" futbolisti sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 29. kārtas mačā viesos ar rezultātu 1:0 (0:0) pārspēja "Jelgavu", pārņemot sesto pozīciju kopvērtējumā.
Vienīgie vārti tika gūti 84. minūtē, kad pēc pārejas uzbrukumā Eduards Emsis piespēlēja bumbu aiz pretinieku aizsargiem, kur ieskrēja Agris Glaudāns, sitot bumbu tīklā.
Jau ziņots, ka pirms tam "Tukums 2000" komanda mājās ar rezultātu 2:1 (0:1) pārspēja "Ogre United" vienību, liedzot pēdējā vietā esošajiem pretiniekiem pietuvoties turnīra tabulā. 29. kārtas pārējos mačos svētdien "Auda" tiksies ar "Grobiņu", bet pirmdien "Riga" uzņems "Daugavpils" komandu un RFS mērosies spēkiem ar "Grobiņu".
Turnīra tabulā līdere ar 69 punktiem 27 spēlēs ir RFS, 65 punkti ir "Riga" vienībai, bet "Auda" sakrājusi 53 punktus. Ceturtajā pozīcijā ar 40 punktiem 28 mačos atrodas "Liepāja", kurai ar 37 punktiem seko "Daugavpils". Sestā ar 32 punktiem 27 mačos ir "Super Nova", kurai ar 31 punktu 29 cīņās seko "Jelgava", astotā ar 24 punktiem 28 spēlēs ir "Grobiņa", 23 punktus sakrājusi "Tukums 2000" vienība, bet turnīra tabulu ar 14 punktiem 28 mačos noslēdz Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.