Manfelds izcīna septīto vietu Eiropas junioru čempionātā džudo
Latvijas džudists Tomass Manfelds sestdien Melnkalnes galvaspilsētā Podgoricā izcīnīja dalītu septīto vietu Eiropas junioru čempionātā, svara kategorijā līdz 90 kilogramiem.
Manfelds no pirmās kārtas bija brīvs, otrajā uzvarēja Emilianu Melnicu no Moldovas, bet trešajā jeb apakšgrupas pusfinālā piekāpās vācietim Konstantīnam Distelam. Latvijas sportists sacensības turpināja gandarījuma turnīrā, kurā no pirmās kārtas bija brīvs, otrajā uzvarēja lietuvieti Davidu Hatčaturjanu, trešajā bija pārāks pār turku Emiru Ari, bet ceturtajā zaudēja serbam Borisam Rutovičam, palikdams vienas uzvaras attālumā, lai cīnītos par bronzu.
Šajā pašā svara kategorijā pirmajā cīņā zaudēja Arturs Jacenko, bet svarā līdz 100 kilogramiem pirmo kārtu nepārvarēja Ņikita Afanasjevs.
Piektdien Ņikita Čeladins svara kategorijā līdz 81 kilogramam zaudēja gandarījuma sacensību pirmajā kārtā. Citās kategorijās pirmajās cīņās zaudēja Aleksandrs Avdejevs (-81 kg), Maksims Bulajevs (-73 kg) un Sofija Ponomarjova (-70 kg). Eiropas junioru čempionāts Melnkalnes pilsētā Podgoricā noslēgsies sestdien.