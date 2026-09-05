"Ogre United" nenotur pārsvaru un strauji pietuvojas izkrišanai no virslīgas
"Tukums 2000" sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 29. kārtas mačā ar 2:1 pārspēja "Ogre United", vēl vairāk sarežģījot turnīra tabulas pēdējā vietā esošās Ogres komandas izredzes saglabāt vietu virslīgā.
Tukuma komandai vārtus guva Bogdans Samoilovs un Ruslans Deružinskis, bet Ogres vienībai - Markuss Kalniņš.
Spēles 34. minūtē Kalniņš mājinieku soda laukumā apmānīja vairākus pretiniekus un sita bumbu vārtos.
Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas astoņas minūtes, pēc centrējuma soda laukumā Samoilovs ar galvu izdarīja sitienu ar augsti planējošo bumbu un panāca 1:1. Tuvojoties pamatlaika beigām, 89. minūtē straujā pārejā uzbrukumā Deružinskis atbrīvojās no pretspēlētāja un izskrēja viens pret vārtiem - 2:1.
Vēl sestdien "Jelgava" mājās spēlēs ar "Super Nova" vienību.
29. kārtas pārējos mačos svētdien "Auda" tiksies ar "Grobiņu", bet pirmdien "Riga" uzņems "Daugavpils" komandu un RFS mērosies spēkiem ar "Grobiņu".
Turnīra tabulā līdere ar 69 punktiem 27 spēlēs ir RFS, 65 punkti ir "Riga" vienībai, bet "Auda" sakrājusi 53 punktus. Ceturtajā pozīcijā ar 40 punktiem 28 mačos atrodas "Liepāja", kurai ar 37 punktiem seko "Daugavpils". Sestajā vietā esošā "Jelgava" 28 spēlēs tikusi pie 31 punkta, 29 punkti 26 mačos ir "Super Nova" komandai, astotā ar 24 punktiem 28 spēlēs ir "Grobiņa", 23 punktus sakrājusi "Tukums 2000" vienība, bet turnīra tabulu ar 14 punktiem 28 mačos noslēdz Ogres "United".
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2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.