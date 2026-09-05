Abi Latvijas pludmales volejbola dueti iekļūst Eiropas U-20 čempionāta ceturtdaļfinālā
Latvijas pludmales volejbola dueti Līva Ēbere/Estere Zaķīte un Ralfs Andrejevs/Gustavs Druska sestdien Itālijā sasniedza Eiropas U-20 čempionāta ceturtdaļfinālu.
Ar ceturto numuru izsētās Ēbere/Zaķīte izslēgšanas turnīra otrās kārtas jeb astotdaļfināla spēlē ar rezultātu 2-0 (21:18, 21:14) pārspēja itālietes Violu Durandu/Rebeku Kotafavu (31.). Apakšgrupā latvietes uzvarēja visās trīs spēlēs un uzreiz iekļuva astotdaļfinālā.
Junioru turnīrā Andrejevs/Druska (7.) grupā uzvarēja vienā no trīs spēlēm, bet sestdien izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 2-0 (21:15, 21:15) pārspēja angļus Lūisu Bantonu/Beiliju Hersamu (24.). Vēlāk cīņā par vietu ceturtdaļfinālā Andrejevs/Druska ar 2-0 (21:17, 21:19) uzvarēja francūžus Ilanu Luī/Žilu M'Kuelu (11.).
Pamatturnīrā 32 dueti sadalīti astoņās grupās pa četriem pāriem katrā. Pirmo vietu ieguvēji uzreiz iekļuva otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā, bet otrās un trešās pozīcijas īpašnieki cīnījās "play-off" pirmajā kārtā. Eiropas U-20 pludmales volejbola čempionāts norisināsies līdz svētdienai.