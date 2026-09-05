"Riga" futbolistes sagrauj tiešo konkurenti RFS
"LuckyBet" Sieviešu futbola līgas vadošo komandu duelī "Riga" sestdien ar 6:0 (3:0) sagrāva RFS, izcīnot trešo uzvaru pār sāncensēm šosezon un nostiprinoties cīņā par titulu.
Pirmajā aplī "Riga" uzvarēja ar 3:0, bet otrajā strīdīgā epizodē izglābās no zaudētiem punktiem un bija pārāka ar 2:1. RFS savus trīs zaudējumus šosezon piedzīvojusi tikai pret "Riga" komandu. "Riga" komandai divus vārtus abu puslaiku beigās guva Šiori Kato, bet pa reizei viešņas pārspēja Karena Boliva, Signija Šenberga, Vakana Mitani un Milana Rahimova.
Lai gan "Riga" futbolistēm bija neliels pārsvars bumbas kontrolē (53%/47%), viņas krietni vairāk izdarīja sitienu vārtu rāmī (10/1).
"Riga" un RFS guvušas pa 45 punktiem 15 un 18 spēlēs. Tālāk ar 30 punktiem ir "Metta", 21 punktu guvusi "Iecava"/"Olaine", pa 18 punktiem ir "Rīgas futbola skolai" un "Audai", bet bez punktiem ir "Rēzekne".
Četru apļu turnīrs, kurā par čempiontitulu cīnās septiņas vienības, beigsies novembrī. Pērn otro sezonu pēc kārtas par čempionēm kļuva "Riga" futbolistes.