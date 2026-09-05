Slovēņu riteņbraucējs Tadejs Pogačars.
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Šodien 14:28
Pogačaram kritienā grūto traumu dēļ sezona noslēgusies priekšlaicīgi
Slovēnijas riteņbraucējam Tadejam Pogačaram daudzdienu velobrauciena "Vuelta a Espana" astotajā posmā kritienā gūto traumu dēļ sezona ir noslēgusies priekšlaicīgi, paziņoja viņa pārstāvētā "UAE Team Emirates - XRG" komanda.
Pagājušajā nedēļā Pogačars piedzīvoja kritienu un guva atslēgas kaula lūzumu.
Pieckārtējais "Tour de France" čempions 31 kilometru pirms astotā posma beigām piedzīvoja kritienu, pārtrauca velobraucienu un atlieka savu mēģinājumu uzvarēt visās trīs lielajās tūrēs. 2024. gadā viņš uzvarēja arī "Giro d'Italia" velobrauciena kopvērtējumā.
27 gadus vecais riteņbraucējs arī nevarēs aizstāvēt savu čempiona titulu grupas braucienā.