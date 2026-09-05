Madrides "Real" futbolisti piedzīvo pirmo zaudējumu sezonā
Madrides "Real" futbolisti piektdien piedzīvoja pirmo zaudējumu šīs sezonas Spānijas čempionātā.
Madridieši viesos ar rezultātu 0:1 (0:0) atzina Seviljas "Real Betis" pārākumu.
Desmit minūtes pirms pamatlaika beigām pēc stūra sitiena Tibo Kurtuā atsita bumbu sev priekšā, no kurienes nekļūdīgs bija Trojs Parro.
"Real" bija iespēja izlīdzināt rezultātu, taču kompensācijas laika ceturtajā minūtē Kilians Mbapē nerealizēja 11 metru soda sitienu, bumbu atvairot mājinieku vārtsargam Alvaro Valjesam. Neilgi pirms tam bumbu mājinieku vārtos iesita Karloss Espi, taču aizmugures dēļ rezultāts palika nemainīgs.
Šī "Real" komandai bija arī pirmā neveiksme pēc Žuzē Mourinju atgriešanās galvenā trenera amatā.
Bez zaudētiem punktiem šobrīd cīnās tikai "Barcelona", kas trīs mačos tikusi pie deviņiem punktiem. Tikpat punktu ir arī četrus mačus aizvadījušajām "Real Betis" un "Real".