Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko.
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Šodien 08:55
Ostapenko pārvar ASV atklātā čempionāta dubultspēļu turnīra pirmo kārtu
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko duetā ar taivānieti Suveju Sje piektdien pārvarēja ASV atklātā čempionāta pirmo kārtu.
Latvijas un Taivānas duets, kas izsēts ar ceturto numuru, pirmās kārtas spēlē ar rezultātu 6-4, 6-3 pārspēja horvātietes Darju Juraku-Šraiberi un Antoniju Ružiču.
Otrās kārtas sasniegšana dod 130 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Nākamajā kārtā viņu pretinieces būs čehiete Marija Bouzkova un spāniete Sara Sorrivesa-Torno.
Aizpērn Ostapenko duetā ar ukrainieti Ludmilu Kičenoku kļuva par "US Open" dubultspēļu čempionēm, bet pērn Latvijas tenisiste tandēmā ar čehieti Barboru Krejčīkovu zaudēja jau pirmajā kārtā.
Vienspēļu turnīrā Ostapenko un Darja Semeņistaja nepārvarēja pirmo kārtu.
Sezonas pēdējo "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos beigsies 13. septembrī.