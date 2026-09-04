Luiss Enrike paliek Parīzē un turpinās vadīt pēdējo divu sezonu Čempionu līgas uzvarētāju "Saint-Germain"
Divkārtējās Eiropas Čempionu līgas uzvarētājas Parīzes "Saint-Germain" galvenais treneris Luiss Enrike ir vienojies par trīs gadu līguma pagarinājumu ar klubu, piektdien paziņoja PSG.
Tiek ziņots, ka 56 gadus vecā spāņu trenera iepriekšējais līgums būtu beidzies šīs sezonas beigās, bet tagad viņš ir pagarinājis līgumu līdz 2030. gadam. Luiss Enrike, kam pievienojās šie pieci Čempionu līgas uzvarētāji, pēc paziņojuma saņēma skaļas mājinieku fanu ovācijas.
Klubs par līguma pagarinājumu paziņoja pirms PSG piektdienas Francijas čempionāta spēles savā laukumā ar "Monaco", paziņojumā apstiprinot, ka līgumus ar kubu ir noslēguši arī pieci Čempionu līgas uzvarētāji Žuāns Nevešs, Fabiāns Ruiss, Viljans Pačo, Lukass Beraldu un Senī Majilī.
Bijušais "Barcelona" un Spānijas izlases vadītājs tika iecelts par PSG treneri pirms 2023./24. gada sezonas, un viņa uzdevums bija ar komandu izcīnīt ilgi gaidīto pirmo uzvaru Čempionu līgā.
2025. gada Čempionu līgas finālā Minhennē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter", bet šopavasar pēc 1:1 pagarinājumā pēcspēles sitienos ar 4:3 uzvarēja Londonas "Arsenal". Enrikes laikā PSG ir trīsreiz uzvarējusi Francijas čempionātā, kā arī divreiz izcīnījusi Francijas kausu.
2022. gada decembrī Enrike tika atbrīvots no Spānijas izlases galvenā trenera amata, izlasi vadot no 2018. gada jūlija (ar pārtraukumu 2019. gada rudenī). Viņa vadībā spāņi sasniedza 2020. gada Eiropas čempionāta pusfinālu un 2021. gada UEFA Nāciju līgas finālu. Trenera karjeras laikā Enrike ir vadījis arī pašmāju grandu "Barcelona", Vigo "Celta" un Itālijas A sērijas klubu "AS Roma".
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Spēlētāja karjeras laikā bijušais pussargs pārstāvēja Hihonas "Sporting", Madrides "Real" un "Barcelona", bet Spānijas izlases rindās no 1991. gada līdz 2002. gadam Enrike aizvadīja 62 spēles un guva 12 vārtus.