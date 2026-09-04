Sabaļenka "US Open" spēlē sūdzas par marihuānas pīpmani. VIDEO
Pasaules ranga līdere Arina Sabaļenka “US Open” trešās kārtas spēles laikā vērsās pie tiesneses ar negaidītu lūgumu, tikt galā ar kādu skatītāju, kurš “Louis Armstrong Stadium” tribīnēs smēķēja marihuānu.
Aryna Sabalenka had to speak to the umpire mid-match at the U.S. Open due to someone smoking weed:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026
“Someone is smoking weed. Do you mind? Because it’s so strong.”
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“Kāds smēķē marihuānu. Vai jūs, lūdzu, varētu [palūgt ar to tikt galā], jo smaka ir ļoti spēcīga,” viņa vērsās pie tiesneses, kura pēc tam pagriezās un parādīja žestu ar diviem pirkstiem, imitējot smēķēšanu, tad kaut ko pateica rācijā.
Marihuānas aromāts gan netraucēja Sabaļenkai svinēt uzvaru pret Uzbekistānas pārstāvi Kamillu Rahimovu ar 6:3, 6:4 vienā stundā un 28 minūtēs.
Pēc spēles preses konferencē Sabaļenka skaidroja: “Es gribu teikt “Ļaudis, jūs varat darīt, ko vēlaties, varat smēķēt, ko vēlaties, varat atpūsties, cik vien vēlaties, bet, lūdzu, nedariet to tenisa kortu tuvumā. Ir diezgan grūti tikt galā ar šo smaku, cenšoties spēlēt visaugstākajā līmenī.”
Lai gan marihuānas smaka “US Open” laikā nav nekas neparasts, biežāk tā jūtama ārējos kortos kompleksa dienvidaustrumu daļā, kas atrodas tuvāk “Corona Park” atklātajām teritorijām, un vēl jo vairāk – treniņu kortos pašā parkā, vēsta “Telegraph”. “Parka kortos marihuānas smaku tiešām var just bieži,” pirms turnīra sākuma sacīja Lielbritānijas pirmā rakete Keitija Boultere. “Daudzi spēlētāji ir sūdzējušies par dažiem konkrētiem kortiem. Iepriekš esmu spēlējusi zemāk izvietotajā 17. kortā, un mača laikā tur tiešām jutu šo smaku. Es cenšos koncentrēties, bet tas izrauj no spēles ritma brīdī, kad traucēkļi ir pēdējais, kas vajadzīgs.”
Šī problēma regulāri tiek apspriesta kopš 2021. gada, kad Ņujorkas štatā tika dekriminalizēta marihuāna. Trāpīgākais komentārs savulaik izdevās Aleksandram Zverevam, kurš sacīja, ka 17. korts smaržojot “kā “Snoop Dogg” viesistaba”.
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ASV Tenisa asociācija (USTA) paziņojusi, ka cenšas “saglabāt šo teritoriju kā no smēķēšanas brīvu vidi”, kā to pagājušajā nedēļā uzsvēra organizācijas pārstāvis. “Tas ietver arī mūsu drošības un apmeklētāju apkalpošanas komandu rīcību, kad tās saņem informāciju par kādu personu, kura, iespējams, smēķē. Šai personai tiek paskaidrots, ka, lai gan Ņujorkā tas var būt likumīgi, parku teritorijā, tostarp tenisa centrā, smēķēt nav atļauts.”