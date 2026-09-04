Latvijas talants Marija Lauva spēlēs ASV atklātā tenisa čempionāta junioru sacensību pamatturnīrā
Latvijas sportiste Marija Lauva piektdien Ņujorkā izcīnīja uzvaru ASV atklātā tenisa čempionāta junioru sacensību otrajā kārtā un iekļuva pamatturnīrā.
Ar devīto numuru kvalifikācijā izliktā Lauva (ITF 81.) ar 6-4, 6-2 pieveica Sijuenu Simu (ITF 70.) no Dienvidkorejas, kura bija izsēta ar otro numuru. Pirmajā atlases kārtā latviete ar 7-5, 6-3 pieveica Annu Kapanadzi (ITF 1347.) no ASV.
Piektdien izšķirošo kvalifikācijas turnīra cīņu aizvadīja arī ar sesto numuru kvalifikācijā izsētais Rihards Neimanis, kurš ATP rangā ieņem 1657. vietu, bet Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) junioru rangā ir 67. vietā. Latvijas tenisists ar 5-7, 3-6 piekāpās japānim Koki Naru (ITF 80.), kurš kvalifikācijā bija izsēts ar 16. numuru. Kvalifikācijas pirmajā kārtā latvietis ar 6-2, 6-2 pārspēja Alvaro Frutasu Alonso (ITF 82.) no Paragvajas. Neimanis šosezon sacentās Austrālijas, Francijas un Vimbldonas atklāto čempionātu pamatturnīros.
ASV čempionāta junioru pamatturnīrs sāksies svētdien.