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Beļģis Van Ārts pēdējos metros neļauj sevi apdzīt un triumfē "Vuelta a Espana" 13. posmā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Beļģijas riteņbraucējs Vauts van Ārts piektdien izcīnīja uzvaru daudzdienu velobrauciena "Vuelta a Espana" 13. posmā. Šajā posmā riteņbraucēji veica 192,8 kilometrus ar vienu pirmā un diviem otrās kategorijas kāpumiem, kā arī starpfinišu bruģa sekcijā.

Beļģis Van Ārts pēdējos metros neļauj sevi apdzīt ...

Van Ārts ("Visma"/"Lease a Bike") distanci veica četrās stundās un 34 minūtēs, finišā apsteidzot ar tādu pašu laiku sacensības beigušo "Soudal Quick-Step" braucēju no Francijas Valentēnu Parē-Pantru un par 24 sekundēm - ātrāko no piecu braucēju grupiņas - uzvarētāja komandas biedru britu Metjū Brenanu.

Pēc 13 posmiem kopvērtējumā spānis Enriks Mass ("Movistar") par minūti un 45 sekundēm apsteidz slovēni Primožu Rogliču ("Red Bull - Bora - hansgrohe") un par divām minūtēm un sešām sekundēm - austrieti Fēliksu Gallu ("Decathlon CMA CGM").

Latvijas riteņbraucēji šogad "Vuelta a Espana" nepiedalās.

81. "Vuelta a Espana" velobraucienā riteņbraucēji 21 posmā veiks 3310,6 kilometrus. Pērn par "Vuelta a Espana" uzvarētāju kļuva Dānijas riteņbraucējs Jonass Vingegords. "Vuelta a Espana" beigsies 13. septembrī Granadā.

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