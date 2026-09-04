Beļģis Van Ārts pēdējos metros neļauj sevi apdzīt un triumfē "Vuelta a Espana" 13. posmā
Beļģijas riteņbraucējs Vauts van Ārts piektdien izcīnīja uzvaru daudzdienu velobrauciena "Vuelta a Espana" 13. posmā. Šajā posmā riteņbraucēji veica 192,8 kilometrus ar vienu pirmā un diviem otrās kategorijas kāpumiem, kā arī starpfinišu bruģa sekcijā.
Van Ārts ("Visma"/"Lease a Bike") distanci veica četrās stundās un 34 minūtēs, finišā apsteidzot ar tādu pašu laiku sacensības beigušo "Soudal Quick-Step" braucēju no Francijas Valentēnu Parē-Pantru un par 24 sekundēm - ātrāko no piecu braucēju grupiņas - uzvarētāja komandas biedru britu Metjū Brenanu.
Pēc 13 posmiem kopvērtējumā spānis Enriks Mass ("Movistar") par minūti un 45 sekundēm apsteidz slovēni Primožu Rogliču ("Red Bull - Bora - hansgrohe") un par divām minūtēm un sešām sekundēm - austrieti Fēliksu Gallu ("Decathlon CMA CGM").
Latvijas riteņbraucēji šogad "Vuelta a Espana" nepiedalās.
81. "Vuelta a Espana" velobraucienā riteņbraucēji 21 posmā veiks 3310,6 kilometrus. Pērn par "Vuelta a Espana" uzvarētāju kļuva Dānijas riteņbraucējs Jonass Vingegords. "Vuelta a Espana" beigsies 13. septembrī Granadā.