Latvijas čempione "Riga" pastiprina sastāvu ar bosniešu vārtsargu Piriču
Futbola klubs "Riga" ir noslēdzis līgumu ar Bosnijas un Hercegovinas vārtsargu Kenanu Piriču, piektdien paziņoja klubs.
Klubs ziņo, ka "esam parakstījuši līgumu ar 32 gadus veco Bosnijas un Hercegovinas vārtsargu Piriču". Tuzlā dzimušais Piričs ir Tuzlas "Sloboda" audzēknis.
Karjeras sākumā Piričs pārstāvēja Bosnijas klubu Srebrenikas "Gradina" un gandrīz gadu pabija Beļģijas kluba "Gent" sistēmā. Pēc tam viņš atgriezās "Sloboda" un spēlēja vēl vienā Bosnijas vienībā Mostaras "Zrjinski". 2018. gadā vārtsargs pārcēlās uz Slovēnijas "Maribor", kur aizvadīja 60 spēles.
Pēdējos piecos gados Piričs ir pārstāvējis Grieķijas vienību Peristeri "Atromitos", Turcijas klubu "Goztepe", Kipras komandu Larnakas AEK, vēl vienu Turcijas vienību Antaljas "Antalyaspor" un Baku "Neftchi".
Piričs ir divkārtējs Bosnijas čempions un vienreiz ir uzvarējis Slovēnijas čempionātā. Viņa kontā ir arī astoņas spēles Bosnijas un Hercegovinas izlases sastāvā.
"Riga" Latvijas čempionātā ieņem otro vietu, par četriem punktiem atpaliekot no RFS, kā arī ir iekļuvusi Latvijas kausa finālā un Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Konferences līgas grupas turnīrā.