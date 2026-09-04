Leklērs un Rasels apsteidz konkurentus F-1 Itālijas "Grand Prix" pirmajos divos treniņos
"Ferrari" pilots Šarls Leklērs un "Mercedes" braucējs Džordžs Rasels piektdien bija ātrākie Pirmās formulas (F-1) 13. posma - Itālijas "Grand Prix" - pirmajās divās treniņu sesijās.
Pirmajā treniņu sesijā labāko rezultātu sasniedza Leklērs, kurš apli veica minūtē un 23,008 sekundēs, pārspējot komandas biedru Luisu Hamiltonu par 0,173 sekundēm un Raselu par 0,304 sekundēm. Piekto vietu ieņēma kopvērtējuma līderis Kimi Antonelli ("Mercedes").
Treniņbraucienos piedalījās trīs debitanti. Japānis Ajumu Ivasa "Red Bull" komandā aizvietoja Maksu Verstapenu, britu pilots Lūks Braunings "Williams" komandā - Aleksanderu Albonu, un amerikānis Koltons Herta "Cadillac" komandā - Serhio Peresu.
Jau ziņots, ka pēc pirmā treniņbrauciena sacensību organizatori pieņēmu lēmumu, ar kuru Gaslī ir atņemta trešā vieta Monako "Grand Prix" sacensībās, ierindojoties septītajā vietā, bet Izakam Adžāram no "Red Bull" ir atjaunota izcīnītā trešā vieta.
Otrajā treniņu sesijā ātrākais bija Rasels, savu ātrāko apli veicot minūtē un 22,559 sekundēs. Otrais, zaudējot 12 sekundes simtdaļas, bija Leklērs, bet trešais - Antonelli, kurš no labākā rezultāta atpalika 0,141 sekundi.
Sestdien tiks aizvadīta trešā treniņu sesija un kvalifikācija, bet svētdien - Itālijas "Lielās balvas" izcīņa.
Pēc 12 posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 242 punktiem ieņem Antonelli, pa 183 punktiem ir Raselam un Hamiltonam, 159 punktus ir sakrājis Lando Noriss ("McLaren") un 155 punktus - Leklērs. Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 425, "Ferrari" - 338, "McLaren" - 263 punkti, bet "Red Bull" - 186 punkti.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".