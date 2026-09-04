0,45 sekundes zelta vērtē! Lauris Kaparkalējs un Raimo Vīgants Madonā kļūst par pasaules čempioniem komandu sprintā
Piektdien sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils” aizvadīta otrā FIS pasaules čempionāta un pasaules junioru čempionāta rollerslēpošanā sacensību diena. Komandu sprintā brīvajā stilā pasaules čempionu titulu izcīnīja Latvijas duets Lauris Kaparkalējs un Raimo Vīgants, aizraujošā finišā par 0,45 sekundēm pārspējot Zviedrijas komandu.
Vīriešu elites komandu sprintā Latvijas sportisti finišēja pēc 20:12,17. Otro vietu izcīnīja zviedri Ēriks Fransons un Simons Karlsons, kuri Latvijas duetam zaudēja tikai 0,45 sekundes, savukārt bronzas godalgas ieguva poļi Dominiks Burijs un Kamils Burijs, no uzvarētājiem atpaliekot 1,29 sekundes. Cīņa par godalgām bija ļoti sīva – pirmās četras komandas finišā šķīra mazāk nekā divas sekundes.
“Taktiski nostartējām ļoti labi un lielā mērā izpildījām iepriekš ieplānoto. Ar Raimo bijām sarunājuši turēties priekšplānā, vienlaikus netērējot liekus spēkus un necenšoties visu laiku atrasties līderpozīcijā. Pēdējo etapu nodevu kopā ar poļu sportistu, bet Raimo finiša taisnē lieliski sevi parādīja un izcīnīja uzvaru. Prieks par rezultātu, un paldies visiem madoniešiem un skatītājiem par atbalstu! Tiekamies rīt 200 metru sprintā,” pēc finiša sacīja Lauris Kaparkalējs.
Junioru vīriešu konkurencē pasaules junioru čempionu titulu izcīnīja Zviedrijas duets Teo Malms un Ville Juterdāls ar rezultātu 19:47,79. Otrajā vietā finišēja norvēģi Jonass Torps un Matiss Hansens (+5,48), bet trešo vietu ieņēma slovēņi Jaka Berdajss un Tine Sporns (+9,60). Latvijas komanda – Rūdolfs Raudziņš un Indriķis Ints Circens – ierindojās 6. vietā.
Junioru sieviešu grupā uzvarēja Norvēģijas komanda – Mille Sofija Sveinhauga Ārnese un Emīlija Rūda Līa, finišējot pēc 22:51,76. Sudraba medaļas izcīnīja zviedrietes Līsa Alrika un Matilda Grāna (+11,38), bet bronzu – igaunietes Anete Līsa Partsa un Herta Rajasa (+15,17). Latvijas duets Lāsma Marta Beķere un Estere Piksone ieņēma 9. vietu.
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Sieviešu elites konkurencē par pasaules čempionēm kļuva norvēģietes Sinnēve Šosāvika un Ragnhilda Ārekola ar rezultātu 22:25,98. Otrajā vietā ierindojās Itālijas duets Anna Marija Gidi un Marija Eiženija Bokardi (+4,48), bet trešo vietu ieņēma zviedrietes Emīlija Ēriksone un Eba Stēnmane (+5,13). Latvijas sportistes Linda Kaparkalēja un Adriana Šuminska finišēja 7. vietā.
Sacensību dienu papildināja mainīgi laikapstākļi – vīriešu un junioru vīriešu sacensību laikā trase bija slapja un lija lietus, tomēr tas netraucēja sportistiem aizvadīt ļoti dinamiskas un līdz pat finiša taisnei saspringtas cīņas.
Pasaules čempionāts turpināsies sestdien, 5. septembrī, kad sacensības pārcelsies uz Madonas pilsētas centru. No plkst. 16.00 Raiņa ielā norisināsies 200 metru supersprints – kvalifikācijai plkst. 17.20 sekos ceturtdaļfināli, bet no plkst. 18.00 pusfināli un fināli.
Čempionāts noslēgsies svētdien, 6. septembrī, ar masu startiem Madonas pilsētas ielās no plkst. 10.00. Abas sacensību dienas būs iespējams vērot arī tiešraidē “Fis Rollerskiing” un “Smeceres sils” Facebook lapās.