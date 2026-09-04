Vidusjūras spēļu ūdenspolo finālā pieredzēts pamatīgs kodiens! Komandas vaino viena otru
Emocionāli aizvadīts 2026. gada Vidusjūras spēļu ūdenspolo fināls, kurā Itālija pieveica Melnkalni. Spēlē un pēc tās abas komandas viena otru apvainoja nopietnos pārkāpumos.
Vidusjūras spēlēs ūdenspolo finālā starp Itāliju un Melnkalni netrūka savstarpējo ķildu. Asumi starp komandām izvērtās noslēdzošajā ceturtajā ceturtdaļā, uzmanības centrā esot itālim Jokki Gratam un melnkalnietim Danilo Stuparam.
Itālijai esot vadībā ar 15-12, Stuparu izraidīja no spēles par agresīvu spēli pret pretinieku. Pametot baseinu, viņš tiesnešiem uzskatāmi demonstrēja rētu uz savas rokas, viņa komandai apsūdzot itāli Gratu iekošanā. Protestējot pret tiesnešu lēmumu pret savas komandas spēlētāju, sarkano kartīti saņēma Melnkalnes izlases treneris Dejans Savičs.
Lai arī abu valstu mediji dažādi interpretē iespējamo iekošanu Melnkalnes izlases spēlētājam, jau mača laikā situāciju pētīja VAR video atkārtošanas sistēma, taču nekādi soda mēri itālim Gratam piespriesti netika. Arī nekāds disciplinārsods, ka Grata būtu iekodis Stuparam, nav sekojuši.
Konfliktu saasinājusi Itālijas Peldēšanas federācija, kas ievietojusi fotogrāfiju sociālajos tīklos ar koduma pazīmēm savas valsts ūdenspolo spēlētājam ar uzrakstu "iegūta zelta medaļa un arī medaļa uz ādas." Ar šo ierakstu var tikt secināts, ka spēles laikā kāds Melnkalnes ūdenspolo spēlētājs ir iekodis citam itālim, taču tas nav apstiprināts.
Puses savstarpēji konfliktēja pat pēc spēles beigām, grūstoties un apmainoties asām vārdu apmaiņām pie baseina. Visā spēlē ar 18:14 uzvarēja Itālija, kas izcīnīja savu pirmo Vidusjūras spēļu titulu ūdenspolo kopš 1993. gada un septīto valsts vēsturē.
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Vidusjūras spēles notiek kopš 1951. gada un tās organizē reizi četros gados. Mūsdienās tajās piedalās 26 valstis - piecas no Āfrikas, divas no Āzijas un 19 no Eiropas. 2026. gada spēles notiek Itālijā, kur 28 sporta veidos sadala 279 medaļu komplektus.