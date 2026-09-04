Esošo OHL čempioni "Mogo" no troņa mērķē gāzt trīs konkurentes
"Mogo"/RSU, "Zemgale"/LBTU, "Liepājas hokeja komandas" un Kijivas "Capitals" pārstāvji piektdien preses konferencē pauda gatavību cīnīties par "Optibet" Hokeja līgas (OHL) 2026./2027. gada sezonas čempiontitulu.
Kā norādīja pēdējo trīs gadu OHL čempiones "Mogo"/RSU galvenais treneris Ģirts Ankipāns, komandas mērķis arī šosezon ir tituls, tomēr atzina, ka ar katru gadu to izdarīt esot arvien grūtāk. "Šogad mums ir aizgājuši vairāki pieredzējuši spēlētāji, bet klāt ir nākuši jauni un perspektīvi spēlētāji," par izmaiņām sastāvā sacīja Ankipāns.
Arī pēdējo trīs gadu vicečempiones "Zemgale"/LBTU stūrmanis Artis Ābols sacīja, ka viņa vadītā komanda šosezon atkal mēģinās tikt finālā un cīnīties par titulu. "Izmaiņas pērn bija lielas, un arī šogad tās nav mazas," par komandas sastāvu sacīja Ābols. "Ir 11 jauni spēlētāji, bet mērķis paliek nemainīgs - kauss."
Par OHL čempionu titulu solīja cīnīties arī Liepājas komandas galvenā trenera Edgara Branča asistents Vjačeslavs Minajevs un Kijivas "Capitals" spēlētājs Kristiāns Zelts. "Pagājušajā sezonā mums viens solītis pietrūka, un šosezon darīsim visu, lai tas neatkārtotos un tiktu līdz finālam," teica Minajevs, bet "Capitals" uzbrucējs Zelts norādīja, ka vienības mērķis, kas šosezon līgā startē ar Ukrainas licenci, ir tikai viens - uzvara turnīrā. "Mēs uz neko citu neskatāmies un par neko citu nedomājam."
Zelts arī piebilda, ka Kijivas komandā, salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, notikušas būtiskas izmaiņas. Vienībā ir desmit latvieši, no kuriem četri bija arī pagājušajā sezonā, ir 11 ukraiņu spēlētāji, trīs somi un viens lietuvietis. Uzbrucējs norādīja, ka nomainījusies vismaz puse sastāva.
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Līgas jaunpienācēju "Rīgas Hokeja skola"/"Dinaburga" galvenais treneris Raimonds Vilkoits atklāja, ka vienības uzdevums ir sagatavot jauniešu izlašu dalībniekus un dot iespēju viņiem spēlēt labā līmenī, kamēr Rīgas "Prizma"/RTU galvenais treneris Ēriks Miļuns sacīja, ka komandas lielākās izmaiņas ir spēku apvienošana ar RTU, kur šosezon studēs 11 kluba hokejisti. Vilkoits arī piebilda, ka vismaz sezonas pirmajā pusē Rīgas HS/"Dinaburga" mači norisināsies Daugavpilī, un viens no galvenajiem tā faktoriem ir remonts Hokeja skolā "Rīga".
OHL regulārais čempionāts sāksies rīt, un pirmajā spēļu dienā "Prizma"/RTU spēkosies ar Tallinas "Panter", bet Viļņas "Hockey Punks" uzņems Rīgas HS/"Dinaburga" vienību. 2026./2027. gada sezonā OHL piedalīsies "Mogo"/RSU, "Zemgale"/LBTU, Kijivas "Capitals", "Liepājas hokeja komanda", Rīgas "Prizma"/RTU, "Rīgas Hokeja skola"/"Dinaburga" (Rīgas HS/"Dinaburga"), Tallinas "Panter", Elektrēnu "Energija" un Viļņas "Hockey Punks".
Jaunajā sezonā regulārajā čempionātā komandas aizvadīs četru apļu turnīru, katrai nospēlējot 32 mačus. Pēc regulārā turnīra noslēguma izslēgšanas spēlēs iekļūs sešas labākās komandas. Ceturtdaļfināla pāri tiks noteikti pēc tāda paša principa kā iepriekšējā sezonā - regulārā čempionāta trešās pozīcijas ieguvēja spēkosies ar sesto vietu, bet ceturtajā vietā finišējusī komanda tiksies ar piektās vietas ieguvēju. Regulārā čempionāta divas labākās komandas izslēgšanas spēles sāks no pusfināla. Ceturtdaļfināla sērijas norisināsies līdz trim uzvarām, bet pusfināla un fināla sērija - līdz četrām uzvarām.
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OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu. Savukārt komandas, kuras no Latvijas un Lietuvas vienībām regulāro čempionātu noslēgs visaugstākajā pozīcijā, tiks atzītas par savu valstu čempionēm. Pērn par OHL čempioni trešo gadu pēc kārtas kļuva "Mogo"/RSU, kas finālsērijā ar 4-1 pieveica "Zemgale"/LBTU.