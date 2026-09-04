"Katrs cīnās par sevi!" Sašķeltajā biatlona saimē vēlas izveidot vienotu komandu ar ārzemju treneru piesaisti
Latvijas Biatlona federācijas jaunais prezidents Viesturs Dumpis komentārā "Sportajaunumi.com" paudis neapmierinātību ar biatlonā redzamo tendenci ar izveidotajām vairākām minikomandām. Lai izveidotu vienotu, visdrīzāk jāskatās ārzemju treneru virzienā.
Maija beigās Viesturu Dumpi ievēlēja par Latvijas Biatlona federācijas jauno prezidentu, kurš Cēsīs strādāja par novada Sporta un veselības veicināšanas pārvaldes vadītāju.
Sarunā ar portālu "Sportajaunumi.com" Dumpis atklāj, ka atstātais mantojums bijis nepatīkams - finanšu saistības un sašķelta komanda. "Joprojām katrs cīnās par sevi. Ir izveidojušās trīs vai pat četras minikomandas. Mēs esam pārņēmuši vilcienu, kuram pagaidām skrienam nopakaļus. Maijā sākām strādāt, bet sportistiem treniņu process jau bija sācies agrāk. Tajā brīdī jau nebija vairs reāli iecelt vienu vai divus galvenos trenerus."
Jaunais federācijas prezidents uzskata, ka pēdējie panākumi biatlonā, īpaši jau junioru līmenī, ļauj mēģināt labāk pārdot sporta veidu, kas ļautu arī federācijai tikt pie vairāk finansēm un atbrīvoties no parādu sloga. Tomēr traucē vienotas komandas trūkums. Visvairāk atlētu strādā Ilmāra Briča pakļautībā "Biathlon Elite Latvia". Tomēr pat tās iekšienē nav vienotības, jo, piemēram, Renārs Birkentāls un Rihards Lozbers trenējas arī kopā ar Somijas labākajiem biatlonistiem.
Pats pēc savas programmas trenējas ilgus gadus vadošais Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs, atsevišķi sezonai trenējas māsas Sanita un Sandra Buliņas, bet ar Somijas izlasi ik pa laikam trenējoties Annija Keita Sabule. Jaunais federācijas prezidents atklājis, ka vēlas, lai pirmo reizi kopš 1992. gada sportistiem ar federāciju būtu noslēgti līgumi.
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"Ir jāveido labs mikroklimats, sākot jau no jauniešu un junioru vecuma komandām," par mērķiem komandas iekšienē saka Dumpis. Viņš saredz, ka uz 2027./2028. gada sezonu varētu izraudzīties ārzemju speciālistu (pat divus), jo apzinās, ka neitrālu latviešu treneri iecelt amatā varētu būt sarežģīti kaut vai tikai Ilmāra Briča un Andreja Rastorgujeva 2025. gada pasaules čempionātā notikušā konflikta dēļ.
"Visticamāk, nākamais izlases treneris būs ārzemnieks. Mūsu biatlona saime ir ļoti maza, kas gan neizslēdz variantu, ka palīgi gan varētu būt vietējie treneri. Ja mēs par galveno treneri iecelsim kādu no šīm četrām minikomandām, tad pārējo trīs komandu pārstāvji gan jau būs neapmierināti. Komandas veidošanā uzsvars būtu jāliek uz jaunajiem biatlonistiem Esteri (Volfu), Elzu (Bleideli), Lozberu, tāpat Birkentāls vēl ir jauns. Varam jau visu laiku aizlāpīties, bet bez vienotas komandas būs risks, ka pēc kāda laiciņa atkal uzbangos ķildas," secināja federācijas prezidents, kurš vēloties arī, lai pirmssezonā sportistiem būtu iespēja aizvadīt kopīgas treniņnnometnes ārzemēs.
Nākamajā sezonā treneri gan būs vietējie, kuru vārdi vēl tiks paziņoti. Sagaidāms, ka tie būs divi galvenie treneri ar, iespējams, vienu asistentu. Arī līdzi braucošu treneru skaits krietni samazināsies. "Nebūs vairs kā pagājušajā sezonā, kad pieci vai pat seši treneri brauca līdzi sportistiem uz sacensībām. Nevienam nācijai tā nav! Iespējams, piesaistīsim trešo treneri kā palīgu, ja radīsies tāda nepieciešamība."
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2026./2027. gada sezona biatlonā sāksies 24. novembrī ar posmu Somijas trasē Kontiolahti. Sezonas galvenais starts no 2027. gada 8. līdz 21. februārim gaidāms kaimiņos Igaunijā Otepē, kur notiks pasaules čempionāts. Savukārt Pasaules kausa sezonas noslēdzošais posms no 16. līdz 21. martam gaidāms Norvēģijā.