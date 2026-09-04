Skandalozajam tenisistam Kirim minimāla diskvalifikācija par kokaīna lietošanu
Austrālijas tenisists Niks Kiris, kurš savulaik sasniedza Vimbldonas čempionāta finālu, ar Starptautisko Tenisa integritātes aģentūru (ITIA) vienojies par viena mēneša diskvalifikāciju par narkotiku lietošanu.
31 gadu vecajam tenisistam jūnija beigās Maljorkas "ATP 250" turnīrā tika veikts dopinga tests. Viņa analīzēs tika atklāta viela, kas ir viens no kokaīna metabolītiem, kas ķermenī rodas pēc attiecīgās vielas lietošanas.
Kiris ITIA atzinies, ka ārpus sacensībām saviesīgā pasākumā lietojis kokaīnu. Diskvalifikācija Kirim stājās spēkā pirms mēneša, taču viņam vēl jāiziet Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) programma, lai atgrieztos kortā.
Kiris, kurš vairāku savainojumu dēļ izlaidis lielu karjeras daļu un ATP rangā ierindojas 918. pozīcijā, 2022. gada Vimbldonas čempionāta finālā piekāpās titulētajam serbam Novakam Džokovičam. Austrālietis šovasar tika pie rīkotāju īpašā ielūguma jeb "wild card" startam Vimbldonas čempionāta dubultspēļu sacensībās, taču viņš kopā ar Aleksandru Bubļiku no Kazahstānas nepārvarēja pirmo kārtu.